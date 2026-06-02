Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Josef Dvořák podruhé končí. Teď je to definitivní, říká jeho Jája

Autor:
Vždycky byl velký komikem na jevišti, ale i v soukromí umí pobavit, byť nechtěně. Josef Dvořák (84) se totiž nekamarádí s technikou. „Přicházejí další a další novinky a já je nestíhám. Přitom nenávidím návody, protože jsou strašně těžké na pochopení. Jsou vlastně výpovědí o těch, co je vymýšlejí, “ říká.
Jája Dvořáková a Josef Dvořák

Jája Dvořáková a Josef Dvořák | foto: Lenka Hatašová

Jája Dvořáková a Josef Dvořák
Jája Dvořáková a Josef Dvořák
Jája Dvořáková a Josef Dvořák
Jája Dvořáková a Josef Dvořák
46 fotografií

Přesto se nebojí pustit do nejrůznějších oprav. „Protože jsem strašně zvědavý a láká mě zjistit, v čem ten problém vězí. Přitom kolikrát ani nevím, co všechno ty přístroje umí. Ale hloubám a hloubám,“ vypráví.

„Nedávno jsem tak dlouho hloubal u satelitní televize, až jsem z ní vymazal všechna data. Vůbec netuším, jak se mi to podařilo. Pak jsem zavolal mechanikovi. A když jsem mu chabě odrecitoval, co se stalo, povídá: ‚To vůbec nemá smysl, abych k vám jezdil, tohle bude na dýl, přivezte mi to‘. Mně se podařilo vymazat všechna data, která tam byla nastavená ještě z výroby,“ dodává.

Josef Dvořák a Jája Dvořáková

„Mechanik se mě ptal, jak se mi to povedlo. Říkám: ‚Nevím, to dělá ta zvědavost.‘ Náš zeť mi říkal, že nemůžu nic pokazit, když se do toho pustím. Že pokud nebudu vědět, kam dál, tak se kliknutím vrátím o jeden krok zpět. Jenomže, já se dostal do situace, ze které nebyla cesta ven. Tak jsem zkoumal, zkoumal… Až jsem si ji našel,“ usmívá se.

Na televizi se s manželkou dívají často. „Někdy ji mám jenom jako obrazovou kulisu, ale pravidelně sleduji zprávy, i když si myslím, že to nemá příliš velký význam. Abych, až večer vylezu na jeviště a lidi se zachechtají, věděl, na co reagují, co v tom textu objevili nového,“ říká Dvořák.

Když v televizi vidí sebe, rozhodně ji nevypíná. „Zajímá mě, jestli se mi to natáčení ještě vybaví a zjišťuji, že s tím žádný velký problém nemám. Rád koukám i na kamarády, se kterými jsem hrával. Ale některé kolegy nepoznávám, proto čekám na závěrečné titulky. Jenomže ty zmizely. U starších pořadů bývaly dlouhé, tak je televize, aby si diváci nepřeklikli na jinou stanici, střihla. Škoda, mohli by je vysílat aspoň pro mě. Ale je pravda, že někdy byly skoro tak dlouhé jako celý pořad,“ říká v nadsázce.

Jája Dvořáková a Josef Dvořák

Divadlo ve svých čtyřiaosmdesáti letech hraje dvakrát měsíčně a do toho jezdí se spisovatelkou a novinářkou Marií Formáčkovou po celé republice se zábavnou talk show Šmátrání v paměti. Jejím úkolem je klást herci otázky, ale Pepa ji ke slovu pouští málo. „To je hrozná vlastnost,“ sype si popel na hlavu. „Ale diváci to nekonečné vyprávění milují,“ ospravedlňuje se vzápětí. „Maruška naštěstí jde na jeviště s tím, že ví, co ji čeká a chce se pobavit. Ona je přesně ten člověk, kterého pro takový typ pořadu potřebujete, protože umí naslouchat.“

Místo setkání s Werichem jsem šel na rande, přiznal Josef Dvořák

Když má čas, klidně si před představením zajde na tenis. „Já si dříve myslel, že bych to nezvládl, ale jednou mi to vyšlo tak, že jsem na ten tenis jít musel. V jednu odpoledne jsem přišel s vyplazeným jazykem domů, lehl si, odpočinul, pak jsem se opláchl, odjeli jsme do divadla. A když jsem odehrál představení, řekl jsem si: ‚Ejhle, ono to není tak strašné.‘ Nechci se vytahovat, ale přišlo mi, že se mi po tom tenisu hrálo snadněji, než když jsem šel na jevišti odpočatý. Člověk se nemá šetřit a brát na sebe nějaké ohledy,“ popisuje svůj přístup.

Josef Dvořák a jeho manželka Jája v roce 1984

Josef Dvořák a jeho manželka Jája v roce 2017

Léta pravidelných tréninků teď zúročuje. Na nedávném zájezdu s klubem Amfora do Španělska vyhrál tenisový turnaj, takže si domů přivezl zlatou medaili. Cestuje ale velmi nerad, což je dáno tím, že dojíždí za diváky po celé republice. Ani do Španělska se mu původně nechtělo. „Když jsme v minulosti jeli někam k moři, tak to bylo jenom kvůli tomu, aby mi vyhověl. A mockrát jsme takhle spolu nebyli. Ale v podstatě vždycky to dopadne tak, že se vrací nadšený a odpočatý,“ říká jeho manželka a manažerka Jája Dvořáková.

Manželka řekla, že o peníze se mi postará, což udělala, říká Dvořák

Jsou spolu dvacet čtyři let a dodnes se oslovují zdrobnělinami. Ona manželovi neřekne jinak než Pepíčku, on jí Jájinko. „Já jsem dokonce nevěděl, jak se ve skutečnosti jmenuje. Když jsme se poznávali, to bylo během natáčení seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka, vletěl do produkce nějaký chlap a sháněl Jarmilu. Říkám mu, že nikdo takový tam není. Pak přišla Jája, tak jsem se obrátil na ni: ‚Hledají nějakou Jarmilu.‘ A ona: ‚To jsem já‘,“ vypráví Dvořák.

Jarmilo jí ale nikdy neřekl a on zase od ní neslyšel Josefe. „Ale ona mě dokáže sprdnout, i když mi říká Pepíčku,“ směje se herec.

Josef Dvořák a jeho manželka Jája

„Možná jsem trošku generál. To je tím, že jsem celý život dělala produkci, pracovala jsem v Krátkém filmu, tak jsem zvyklá dost často rozhodovat bez dotazů a konzultací. Ale asi si už na to za ta léta zvykl. A já jsem zase dospěla k tomu, že i když je už v podstatě vše ujednáno, zeptám se ho na jeho názor. Aby to vypadalo, že se rozhodl sám,“ říká Jája, která tímto způsobem řídí jejich pracovní záležitosti.

Josef prý moc neřestí nemá. „Akorát občas vstane a není v dobré náladě. Přitom k tomu nemá žádný důvod, jak sám přiznává. Ale to máme asi každý. A já to poznám hned, protože je celý takový nafouknutý. Tak to přehlížím, bavíme se o jiných věcech, někam třeba jedeme. A ono se to rozplyne,“ vypráví o jejich soužití.

Nedávno dospěli k názoru, že je nejvyšší čas, aby Josef Dvořák svoji divadelní kariéru ukončil. „Když bude o Pepíčka zájem a zatím je veliký, bude jezdit s pořadem Šmátrání v paměti. Tím pádem zůstane v kontaktu s publikem. Ale ta dvě představení, která má na repertoáru, už hrát nebudeme,“ říká Jája.

Jája Dvořáková a Josef Dvořák

Derniéru Čochtan vypravuje už oznamovali před třemi roky. „Herci si i rozebrali kostýmy a po čtrnácti dnech se mě Pepa zeptal, nemáš tam nějaký termín? Takže všichni ty věci, které si vzali na památku, zase vrátili, a pokračovalo se dál. Ale teď si myslím, že už je to nadobro,“ říká Jája, která řídí Divadelní společnost Josefa Dvořáka.

„Od příštího kalendářního roku přestaneme hrát naše milované představení Čochtan vypravuje, což je vlastně Divotvorný hrnec i druhou naši inscenaci S Pydlou v zádech, kterou máme na repertoáru přes čtyřicet let. Myslím si, že umění je odejít včas,“ vysvětluje.

S Pydlou v zádech s Josefem Dvořákem mohou diváci vidět mimo jiné během Hvězdného léta pod žižkovskou věží.

Nudit se doma Dvořákovi nebudou. Dohromady mají čtyři dcery, několik vnuků a dvě pravnoučata, se kterými jsou pravidelně v kontaktu. Rádi tráví čas i na chalupě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Nahá Jiříčková na dovolené v Chorvatsku. Česká topmodelka se svlékla na člunu

Česká topmodelka Hana Jiříčková

Topmodelka Hana Jiříčková (34) patří mezi nejúspěšnější Češky ve světě modelingu. Během dovolené v Chorvatsku zveřejnila vítězka Elite Model Look 2007 odvážné fotografie z ostrova Brač, na kterých...

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Babičce řeknu, že jsem Playmate, chlubí se vítězka titulu pánského magazínu

Kristýna Anna Škodová v zákulisí focení pro Playboy

Novou Playmate se stala osmnáctiletá Kristýna Anna z České Třebové. Studentka, která miluje sport, především fitness a běh, ale věnuje se i snowboardu a lyžování, se na povinnosti spojené se ziskem...

„Bože, ta je krásná!“ Alice Bendová ukázala dceru, chválí ji Šlégrová i Decastelo

Herečka Alice Bendová se na Instagramu pochlubila dcerou Alicí, která oslavila...

Herečka Alice Bendová (52) udělala výjimku a na sociálních sítích se pochlubila svou šestnáctiletou dcerou Alicí. Fanoušci okamžitě zaplavili komentáře chválou a řeší jediné, zda je dcera více...

Josef Dvořák podruhé končí. Teď je to definitivní, říká jeho Jája

Jája Dvořáková a Josef Dvořák

Vždycky byl velký komikem na jevišti, ale i v soukromí umí pobavit, byť nechtěně. Josef Dvořák (84) se totiž nekamarádí s technikou. „Přicházejí další a další novinky a já je nestíhám. Přitom...

2. června 2026

Dcera Vašáryové a Lasici je v registrovaném partnerství. Partnera má v Austrálii

Hana Lasicová v Show Jana Krause (červen 2026)

Spisovatelka a scenáristka Hana Lasicová (45) prozradila v Show Jana Krause, jak funguje její vztah na dálku. Partner James Michael Foulston, s nímž uzavřela registrované partnerství, totiž žije v...

2. června 2026

Závodník Ralf Schumacher si vzal mladšího přítele. Popřála mu i exmanželka

Etienne Bousquet-Cassagne a Ralf Schumacher se vzali v Saint-Tropez 30. května...

Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher (50) se ve slunném letovisku Saint-Tropez na jihu Francie oženil se svým partnerem Etiennem Bousquet-Cassagnem (36). Pár stvrdil svůj vztah necelé dva roky...

1. června 2026  14:13

Do nové seznamky míří zpěvák Hložek i zdravotní sestra kdysi milující ženy

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)

V nové seznamce Are You The One? Česko bude deset nezadaných mužů a deset nezadaných žen hledat své partnery. Každému byl na základě odborné analýzy předem určen dokonalý protějšek. Jeho identita...

1. června 2026  12:32

Transgender dcera Elona Muska je hvězdou kampaně na prádlo od Rihanny

Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026)

Kromě toho, že si sama dělá reklamu na prádlo, nyní zpěvačka Rihanna ke kampani s názvem Pride přizvala i aktivisty a známé tváře. Jednou z nich je transgender dcera miliardáře Elona Muska Vivian...

1. června 2026  11:40

Nejlepší sex jsem měla s Kennedym, prozradila Madonna. Byla tenkrát zadaná

Zpěvačka Madonna

Madonna (67) v novém propagačním videu k albu Confessions II zavzpomínala na své bývalé partnery a prozradila, koho považuje za nejlepšího milence svého života. Zpěvačka však stanovila jednu podmínku...

1. června 2026  10:35

Dua Lipa se vdala. Jedna svatba jí nestačí, další veselku chystá v Itálii

Callum Turner a Dua Lipa v Los Angeles (15. března 2026)

Britsko-albánsko-kosovská zpěvačka Dua Lipa a herec Callum Turner jsou oficiálně manželé. Před velkou svatební oslavou v Itálii uzavřeli sňatek v Londýně na radnici Old Marylebone. Ano si řekli v...

1. června 2026  9:17

Kdo byli osudoví muži Marilyn Monroe: osm slavných lásek hollywoodské legendy

Tony Curtis zazářil v komedii Někdo to rád horké po boku Marilyn Monroe....

Za svou kariéru natočila zhruba tři desítky filmů a stala se jednou z největších ikon Hollywoodu. Vedle hereckých výkonů ale média fascinoval i její bouřlivý osobní život. Marilyn Monroe, od jejíž...

1. června 2026

Manžel a švagrová se baví, zatímco Milan Peroutka plní jejich úkoly

Dominik Roubínek a Milan Peroutka (Praha, 18. srpna 2023)

Už to budou tři roky, co si Milan Peroutka se svým partnerem Dominikem Roubínkem řekli ano. Výročí letos oslaví originálně – v Japonsku. „Pojedeme tam na delší dobu, tak se moc těším,“ říká zpěvák....

1. června 2026

Přišla na můj koncert a převyšovala ty děti, říká Pokáč o seznámení s manželkou

Pokáč v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Jan Pokorný alias Pokáč (35) promluvil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o tom, jak se seznámil se svou manželkou Eliškou, jak ji požádal o ruku i co říkají jejich děti na jeho tvorbu. Objasnil také to,...

1. června 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Sirotčinec, marné vztahy a závislost mezi leskem slávy. (Ne)známá Marilyn Monroe

Premium
Nejslavnější roli sehrála Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959).

Sexsymbol století, hysterická blondýna nebo citlivá a chytrá dívka? Nejde vybrat jen jednu tvář Marilyn Monroe, na každé z těchto charakteristik je kus pravdy. I když od narození bohyně filmu...

31. května 2026

S manželem je díky hudbě. Spolupráci se mnou si zařídil, líčí Markéta Poulíčková

Premium
Markéta Poulíčková

Markéta Poulíčková je vyhledávanou studiovou zpěvačkou, také se věnuje psaní autorských písní a na svém kontě má několik sólových alb. V soukromí je vdaná paní, na svatbě s bubeníkem kapely O5 a...

31. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.