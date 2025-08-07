Herecké geny nezapřou. Vnuci Šafránkové a Abrháma jdou ve šlépějích prarodičů

Mají za sebou natáčení reklam, točili také vlastní animované i hrané snímky. Přestože se zdálo, že vnuci Libuše Šafránkové (†68) a Josefa Abrháma (†82) budou spíše za kamerou, vyzkoušeli si i role před ní. Antonín Jan Abrhám (16) si zahrál v seriálu Děcko a jeho starší bratr Josef Jan Abrhám (18) ve filmu Pod parou,
Právě na premiéru filmu Pod parou, kde hrají také Hana Vagnerová, Judit Pecháček, Alžbeta Ferencová či Zuzana Bydžovská, dorazili bratři společně. Josef Jan ve filmu hraje jednoho ze středoškolských studentů.

Že jablko nepadá daleko od stromu, potvrdili vnuci Libuše Šafránkové a Josefa Abrháma už před čtyřmi lety v show 7 pádů Honzy Dědka. Prozradili tenkrát, že točit své filmy začali, když jim bylo deset a osm let.

Josef Jan Abrhám ve filmu Pod parou (2025)

„První film už si nepamatuju, ten jsme natočili už dávno,“ pobavil moderátora Josef Jan Abrhám s tím, že úkoly mají v rodině jasně rozdané. „Společně to píšeme, já to režíruju, Tonda prezentuje a rodiče financují.“

Mladí umělci se už ale museli vyrovnat i s drobnou kritikou. Nemají lehkou pozici, z oboru jsou jejich rodiče – animátoři – i prarodiče – herci Libuše Šafránková a Josef Abrhám. „Babička říkala, že Tonda šišlá, že si šlape na jazyk a že by měl přidat. Nekritizovala, byla to profesionální rada. Dědečkovi se náš film líbil, připadalo mu to komické,“ prozradil Josef Jan.

Antonín Jan Abrhám v seriálu Děcko (2025)

Starší z kluků současně uznal, že jeho mladší bratr je lepším hercem nežli on. „Jestli nějaký talent mám, tak jsem ho možná zdědil po prarodičích,“ doplnil ho mladší Antonín Jan Abrhám.

Jejich první větší film se jmenoval Přežívání v divočině podle Jima Křováka a dostali za něj v soutěži Pražský filmový kufr cenu v kategorii hraného filmu vytvořeného dětmi ve věku 11–15 let.

Josef Abrhám a Libuše Šafránková

Bratři se společně pustili i do natáčení reklam. „Pokoušeli jsme se točit reklamy. Snažili jsme se přilákat nějaké herce a herečky, jestli by s námi nechtěli spolupracovat. Po tom, co jsme to dali na YouTube, se nikdo neozval. To jsme nečekali,“ smál se Josef Jan.

„Pak jsme točili reklamu na zmrzliny naší nevlastní mámy. Dostali jsme neomezenou dávku zmrzliny,“ prozradil mladší Antonín Jan.

Bratři Abrhámovi mají ještě tři mladší sourozence, které má jejich otec, režisér Josef Abrhám mladší s druhou manželkou.

6. dubna 2021
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.