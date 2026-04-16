Čím jste chtěli být, než vás to strhlo k filmu?
Josef: Jako nejmenší dětský divák animovaných pořadů typu Bořek stavitel jsem byl nadšený pro nářadí všeho druhu a rukodělné činnosti, takže jsem chtěl být i zedník nebo farmář. A už mě i napadlo, jestli se k těm dětským snům jednou nakonec nevrátím a jestli ze mě nakonec nebude třeba truhlář, až filmařský obor naplno zasáhne umělá inteligence.
Co vy, Antoníne?
Antonín: Já jsem se nad povoláními do takové hloubky jako Pepa nezamýšlel, ale odmala mě bavil sport, hlavně parkour. Uvažoval jsem, že bych ho trénoval, a jednu dobu mě taky napadlo jít k policii.
Abrhámovi byli herci, Grimmovi zase malíři, takže nejde ani tak o protekci jako spíš o to, že nějaké umělecké sklony máme v krvi.