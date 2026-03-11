Dcery se vzepřely. Jordan Haj a Emma Smetana museli změnit plány

Jan Hřebejk mu prorokoval, že se svojí „exotickou“ vizáží si v českém filmu nezahraje. A pak to byl on, kdo mu nabídl první velkou roli. Po herectví toužil Jordan Haj odmala, ale osud v podobě manželky Emmy Smetany ho nasměroval jinam. Svého snu se však nevzdal.
Jordan Haj, Emma Smetana a jejich dcery Lennon a Ariel (25. února 2026)

Jordan Haj, Emma Smetana a jejich dcery Lennon a Ariel (25. února 2026) | foto: © Falcon

Jordan Haj a Emma Smetana (Praha, 27. listopadu 2025)
Jordan Haj (25. února 2026)
Jordan Haj a Emma Smetana na party na filmovém festivalu (Karlovy Vary, 1....
Jordan Haj a Emma Smetana (Halloween párty, Praha, 31. října 2023)
66 fotografií

„Evidován“ byl léta jako muzikant. „Přitom já chtěl celý svůj život být hercem. Hudba přišla až o hodně později. Když jsem přišel do Česka, měl jsem alternativní indie rockovou kapelu, která byla skvělá, ale nikdy bych se nepovažoval za frontmana. To je něco, co se vybudovalo až s Emmou, když jsme dělali její desku, na kterou mě přizvala. A zároveň to byl velmi dobrý moment, protože tou dobou jsem dostudovával DAMU a bylo mi jasné, že ta moje křehká, zranitelná, neocelová duše a sebevědomí bude velice těžce snášet život herce závislého na tom, jestli ho někdo obsadí nebo ne,“ říká upřímně.

„Takže to přišlo v pravý čas, hudba mě zachránila, umožnila, abych mohl být pánem svého osudu a svojí tvorby. Zaznamenal jsem s ní i nějaký úspěch, a to mě drželo a neslo. Jsem za to strašně rád,“ popisuje Haj, co se dělo předtím, než se začal objevovat před kamerou.

Jordan Haj a Emma Smetana

První větší příležitost mu dal Jan Hřebejk ve filmu Výjimečný stav. Na něj se svojí nabídkou navázal Milan Cieslar a obsadil Haje do rodinné komedie Nečekané léto. „Najednou jsem rok po roce v hlavních rolích. Jsem za to strašně rád, ale pořád je to pro mě překvapující, moc s tím do budoucna nepočítám,“ těšil se z natáčení Jordan.

Premiéry se zúčastnil s celou svojí rodinu. Dokonce si kvůli ní zkrátili pobyt v Thajsku, kde byli čtyři týdny a pravděpodobně by zůstali déle, kdyby nespěchali do Prahy. Loni na Bali strávili pět a půl měsíce v kuse. Jejich dvě dcery tam chodily do školy.

Bublina zní elitářsky. Okruh přátel, se kterými souzníte, je přirozený, říká Haj

„Ta starší mluví skvěle francouzsky i anglicky. Hodně cestujeme a je pro nás důležité, aby děti uměly jazyky, tak jim vytváříme prostor, aby se je mohly naučit,“ vypráví Jordan. Francouzštinu pak využila devítiletá Lennon ve zmíněném snímku, kdy namluvila pár vět v tomto jazyce, zatímco o čtyři roky mladší Ariel byla vidět i na obraze. Zahrála si s tátou jeho dceru.

Jordan Haj a Emma Smetana (Brno, 19. března 2022)

„Pro mě na tomhle natáčení nebylo nic těžkého. Já to miluju. Mohl bych točit pořád, celý rok,“ vypráví nadšeně Jordan. Postava Petra pro něj nebyla protiúkolem, protože sám se považuje za romantika. „V tom smyslu, že všechno musí být to ono. A mám k tomu tu nejlepší partnerku. Hádáme se, usmiřujeme a pořád jsme spolu, už sedmnáct let,“ dodává.

Ve filmu se na čas ujímá role správce kempu a ani tento svět mu navzdory tomu, že vyrůstal v Izraeli, není vzdálený. „Já žil na severu v kibucu, což je socialistická vesnice, a jezdil tam na traktoru. Nejsem městský kluk,“ popisuje svoje mladá léta.

„Nejprve jsem do školy dojížděl a pak od určitého věku se tam i spalo. Měli jsme takové podlouhlé kasárny a v nich byly pokoje. Tam jsem trávil období střední školy. Ale na víkend jsem jezdil domů,“ vzpomíná.

Jordan Haj ve filmu Nečekané léto (2026)

Teď dělí čas mezi Česko a Asii. „Strašně miluji cestovat, mizet, nebýt tu chvíli…,“ popisuje. To je také důvod, proč se nevěnuje divadlu. „Ono by tím trpělo a kolegové taky,“ říká.

Z Bali si přivezl speciální malůvku, která mu zdobí hřbet ruky. „Je to mentavajské tetování, jedna z nejstarších tradic. Pochází z jednoho ostrova v Indonésii a já jsem si ho na Bali nechal udělat od kluka, který tam dříve žil,“ vysvětluje.

Když skládám, odvíjejí se mi v hlavě ty nejhorší scénáře, říká Jordan Haj

„Naše děti jiný život neznají, pro ně je to realita, že jsme často na různých místech. Nemám pocit, že by se jim to nelíbilo, ale obecně jsou jako všechny děti,“ popisuje život na cestách. „Jsou to dvě holčičky, které si pořád stěžují. Všechno je úžasné a najednou to nikdy dobrý nebylo, všechno je špatně. Pak se to zase spraví a život je skvělý.“

„Holky jsou zvyklé na permanentní změnu, nemají problém seznámit se a myslím, že si tu barevnost světa, kterou jim nabízíme, užívají včetně toho, že mohou ochutnávat nová jídla, poznávat jiné kultury, objevovat různá místa… Myslím, že je to jedna z nejzajímavějších věcí, které jim můžeme dát, tak to děláme,“ přidává se partnerka Emma Smetana.

Emma Smetana (25. února 2026)

Nedávno se však dcery ozvaly. I když jinak po ničem neteskní, přece jenom Vánoce na Bali pro ně nebyly tím pravým ořechovým. „Ten pohled na bazén, rýžová pole a palmy na ně úplně vánočně nepůsobil. Najednou si vzpomněly na českou ladovskou zimu. A naznačily, že příští rok by rády zase klasické Vánoce, tak jsme je taky udělali a loni nás bylo u štědrovečerního stolu jedenadvacet,“ vypráví Smetana.

I ona dostala další hereckou příležitost před kamerou, a to navzdory debaklu seriálu Eliška a Damián, v němž hrála hlavní ženskou roli. Agnieszka Holland ji obsadila do celovečerního snímku Franz, který byl následně nominován za Polsko na Oscara. „To jsem hodně prožívala,“ přiznává. Ve filmu si zahrála průvodkyni v muzeu Franze Kafky a využila svých jazykových znalostí.

„Je pravda, že Eliška a Damián mě poučili. Od té doby si dávám trošku větší pozor na to, co přijmu. Většina z nás počítala s tím, že výsledné zpracování bude vypadat filmově, ale točilo se na seriálové televizní kamery a vyšlo to jinak,“ vysvětluje.

Robert Urban a Emma Smetana v seriálu Eliška a Damián (2023)

„Ale tím nechci zpětně znehodnocovat projekt, na kterém jsem strávila hodně spokojený půlrok natáčení a moc si oblíbila lidi, s nimiž jsem do toho šla. Dodnes se kamarádím s režisérem Lukášem Bucharem a Robertem Urbanem, který hrál Damiana. Navíc jsem si zahrála princeznu, což jsem si vždycky přála,“ hodnotí zpětně Emma.

„Ale když se člověk upíše něčemu na delší dobu… Dneska bych si víc zjišťovala, jak to bude po všech stránkách vypadat. Teď jsem v procesu jednoho castingu a dost mi na tom záleží, tak doufám, že to klapne,“ prozrazuje, že k ní přicházejí další nabídky.

RECENZE: Trápení nekončí. Ač seriál Eliška a Damián propadl, máme tu pokračování

Starší dcera Lennon hraje na klavír a zpívá, ale co bude jednou dělat, je zatím ve hvězdách. „Předpokládám, že obě se budou zabývat tím, co v dané životní fázi budou považovat za to ‚svoje‘. Já jsem se v podstatě už čtyřikrát překategorizovala. Nejprve z politoložky na novinářku, pak zpěvačku, herečku a moderátorku,“ říká.

„A vzhledem k tomu, že mě buddhisté zatím nepřesvědčili o tom, že mě po smrti čeká nějaký další život, tak se snažím všechno stihnout teď a asi mě nepřekvapí, když to budou mít dcery podobně. Když budou dobrodružné a dělat to, co je zrovna chytne. A já jako seriózní maminka, budu trvat na tom, aby měly nějaký vysokoškolský diplom, něco doopravdy uměly a něčemu skutečně rozuměly. A momentem jejich promoce by měla odstartovat ta samá bezbřehá svoboda, ve které žiju já i jejich tatínek,“ uzavírá Smetana.

