V Česku neuznávali mé ADHD, v Izraeli mě uklidili do kibucu, říká Jordan Haj

Jordan Haj se narodil v Československu matce Češce a otci palestinskému Arabovi žijícímu v Izraeli. Do svých deseti let vyrůstal v Karlových Varech. Na základní škole měl problémy, protože měl ADHD, což se v té době v Česku ještě nediagnostikovalo.

„Paní učitelka Barochová v Karlových Varech to poznala hned, ale neuznávala ADHD. Pamatuju si, jak si mě postavila v první třídě před celou třídu a říká: Nemůžu pochopit, jak dva rodiče doktoři mohli stvořit takovýho debila!“ zavzpomínal herec.

Pak se přestěhoval do izraelského Akku, kde už ho na ADHD testovali. „Tam už na to měli testy a řekli: To není debil. Nebo možná trochu, ale nemůžeme na to shazovat všechno. Dejme mu deset minut navíc ve zkouškách a nechme ho chvíli malovat a něco z něho třeba bude,“ popisuje jiný přístup Jordan Haj.

Ani v Izraeli však v době dospívání nezapadal. „Bylo jasné, že to tam nepůjde. Nosil jsem sukni a lakoval si nehty. Někdy. Jindy jsem vypadal jako DiCaprio z Titanicu, s mikádem. Neměl jsem variantu sebe, která by mohla projít Akkem v bezpečí,“ vysvětluje.

„Tak mě uklidili do kibucu. Tam jsem jezdil traktorem a tam už to bylo v klidu. Pak jsem se vrátil do Čech a šel na vysokou školu ‚Hopsa hejsa‘, jak u nás doma říkají DAMU,“ popsal Haj svoji životní cestu.

Na velkou roli čekal po absolvování vysoké školy dlouho. „Z IMDb máš pocit, že fakt hraju. A jsou to bijáky světový. Ale já nejsem pomalu ani v titulkách,“ vysvětluje.

„V každém velkém scénáři zahraničního seriálu nebo filmu je prostor pro takovýho ‚orientaly looking nice young boyfriend.‘ Tak to je moje role. To je moje brigáda, na to si mě každý vezme. Už ze mě třikrát udělali cikána z Dánska z roku 1650, Asiata, cokoliv. Dokonce i toho Čecha někdy, oni nás tak vidí,“ říká Jordan Haj, který se letos velké role dočkal v Hřebejkově novém filmu Výjimečný stav. Hraje v něm Araba.

Jordan Haj a Tatiana Dyková ve filmu Výjimečný stav (2024)

„Já jsem čekal 36 let na roli. Nebo přinejmenším 10 let od DAMU. Honza Hřebejk mi už na DAMU říkal: ‚Pěkně hraješ, ale prď na to, tady pro tebe nejsou role. Tady tě nemáme do čeho obsazovat, nevypadáš jako Čech.‘ Pak se ukázalo, že měl pravdu,“ říká herec, který je ale zároveň zpěvák a na muzice spolupracuje i se svou partnerkou a matkou svých dvou dětí Emmou Smetana.

Sám uznává, že spolupráce s ním musí být pro ni náročná, ale z výsledku mají nakonec radost. „My máme tu paměť, co mají ženy po porodu, že zapomenou tu bolest. Tak to má moje žena i s prací se mnou. Teď by řekla, že už nikdy v životě se mnou nebude na ničem pracovat, protože deadline pro mě znamená termín, kdy začínám spěchat a ona tu zodpovědnost má i za mě. Má za sebou měsíce utrpení a porodních bolestí,“ přiznal Jordan Haj.