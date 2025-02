Janek Ledecký tajil děti a teď i vnučku. Skoro dva roky je dědečkem

Je za ním úctyhodná více než čtyřicetiletá kariéra, na kterou v dokumentu Všechno bude fajn s nadhledem vzpomíná. Vedle ní se ale Jankovi Ledeckému jako málokomu z jeho éry podařilo uchránit svoje soukromí. Děti navzdory tlaku médií nikdy veřejně neukazoval, stejně tak zůstávala inkognito manželka Zuzana. Ta snad ještě víc než zpěvák dbala na to, aby očím médií zůstala rodina skryta. Takže není divu, že se Janek nechlubí ani vnučkou. V dokumentu ji nezmiňuje, byť obě děti – výtvarník Jonáš a olympijská vítězka v lyžování a snowboardingu Ester – v něm promlouvají.

„Nepřipadám si tak veřejná osoba jako táta, takže si myslím, že v mém případě ani není vhodné, abych medializoval svoje dítě,“ říká Jonáš Ledecký.

Jonáš Ledecký (30. ledna 2025)

Z knížky Verše potrhlé, kterou s tátou vytvořili, je ale jeho skoro dvouletá dcera nadšená. „Některé básničky si už vydrží poslechnout celé, ale jinak ji baví hlavně prohlížet si obrázky. K jejím nejoblíbenějším patří smradlavé opice. Pokaždé, když něco smrdí, říká, že to smrdí jako opice,“ říká Jonáš, který verše svého táty doprovodil ilustracemi.

I když se věnuje i hudbě, právě výtvarná činnost je pro něj zdrojem obživy. Verše potrhlé se staly bestsellerem. „Vůbec jsme to nečekali, první náklad byl čtyři tisíce kusů a pak to mělo asi šest dotisků po dvou tisících. Na to, že jsou to dětské rýmovačky, je to velký úspěch,“ říká Jonáš.

Hodně jich prodali přes svoje webové stránky, kde jsou v nabídce také cédéčka Janka a merchandising Ester. Ke každé koupi přidávají oba svoji fotku s podpisem. A další nápor bývá o Jankově vánočním turné, kdy knížečka s jeho verši je pro mnohé dárkem pořízeným na poslední chvíli. V současné době tandem pracuje na druhém díle.

Janek Ledecký je s manželkou Zuzanou přes 30 let.

Se svojí manželkou se Janek Ledecký poznal na právech. Prý na ně vždycky chodily hezké holky a proto se na ně přihlásil. Od té doby jsou spolu. V dobrém i zlém. O úspěších se ví, o propadech nemluví. Co se stane doma, doma zůstane.

Ledecký byl vždycky obdivován pro své texty. „Když zpíváš blbé texty, myslí si lidi, že jsi blbý. Tak jednoduché to je,“ říká. Trápil se ale dlouho, než se mu začaly dařit, celý rok. Stejně dlouho také studoval všechny Shakespearovy hry, než se pustil do psaní muzikálu Hamlet pro Divadlo Kalich, kterého byl v té době spolumajitelem. Po něm následoval Galileo a nakonec Iago. Hamleta uvedl v Japonsku, Anglii, Koreji a na Slovensku. Dohromady ho vidělo milion tři sta tisíc diváků.

Vztah s dětmi má zpěvák velmi úzký, všichni bydlí od sebe na pěší vzdálenost. Když byly Jonáš a Ester malí, pobývali s nimi rodiče často v Krkonoších, kde si koupili chalupu. Neměli v plánu vychovat z nich lyžaře, spíš si od nich chtěli odpočinout, a tak je zapsali to tamní ski školy. Z Ester se stala světová závodnice, Jonáš, který byl rovněž talentovaný, ale nikoliv tak soutěživý, se vrhnul na kreslení a muziku. Půl roku strávili ve škole, půl roku na horách, kde je učila maminka.

Jonáš Ledecký a jeho otec Janek Ledecký (30. ledna 2025)

„Měli na tom zásluhu oba, ale mamka větší,“ oceňuje Jonáš způsob, jakým prožil dětství. Nepopírá ale, že i on si prošel vůči rodičům revoltou. „Každou chvíli jsem s nimi nesouhlasil. Ale tak je to v každé rodině, akorát my ty problémy umíme řešit. Protože o tom to je. V životě někdy nastávají opravdu strašně těžké chvíle a když vám na někom záleží, je důležité si všechno vyříkat a zvládnout je společně, protože spolu jste silnější,“ vypráví.

Názor na domácí výuku má rozporuplný. „Bylo to fajn, ale hlavně jsme nebyli na horách pořád, jak si někteří lidi myslí. Od září do listopadu jsme chodili do školy. Když pak napadl v prosinci sníh, odjeli jsme do Špindlu a někdy v dubnu se zase do školy vraceli,“ vzpomíná. „Ale když jsem pak dospěl, občas jsem cítil, že jsme možná až moc času strávili s rodiči a že mi ten sociální kontakt chybí. Podle mě je pro děti důležité, aby poznaly, co život obnáší a naučily se různé situace zvládat samy za sebe.“

Jak to bude jednou praktikovat se svojí dcerou zatím neví. „Ještě mám dost času o tom přemýšlet, ale přijde mi, že jak jsme to měli nastavené doma my, byl docela prima balanc. Ale už teď je mi jasné, že stejně jako rodiče, kteří spoustu věcí udělali opravdu dobře, a jiné zase špatně, i já se dopustím řady chyb, ale jiných a jinde,“ říká upřímně.

Ester Ledecká jako komiksová postava, kterou nakreslil její bratr Jonáš Ledecký.

Kromě ilustrování jej odjakživa zajímaly komiksy, které ovšem u nás nemají takovou tradici. „Hlavně ve světě už začínají být mrtvé médium. Komiksy, na kterých jsem ještě já vyrůstal, nahradila manga. Mladší generace už chce jenom tyhle japonské komiksy, což je vlastně mix všeho naruby. Čtou se odzadu a zprava doleva. Takže se i u nás vydávají v téhle podobě a mně to hlava nebere. Jsem zvyklý na klasický story telling zleva doprava a shora dolů,“ říká.

Poslední komiks, jehož je společně s výtvarníkem Michalem Suchánkem autorem, jsou postapokalyptické povídky Afterpunk. „Dělali jsme ho minulý rok a já si to moc užil. Ale teď se určitě delší dobu do žádného pouštět nebudu. A když už, tak čistě z lásky k tomu médiu a příběhům, které chci převyprávět,“ vypráví.

Věnuje se zároveň i hudbě. Zpívá a hraje na kytaru v kapele The Cold Licks, které říká rockové power trio. Na baskytaru v ní hraje Honza Heřman, který současně vystupuje i s Jankem Ledeckým, a bubeníkem je Zdeněk Puchmeltr, známý z kapel Marty Jandové a Petra Koláře. V roce 2023 vyhráli The Cold Licks mezinárodní soutěž kapel Blues Aperitiv.