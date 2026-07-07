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Bude ještě zpívat? Jon Bon Jovi promluvil o stavu po vážné operaci hlasivek

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  11:22
Jon Bon Jovi (22. dubna 2014)

Jon Bon Jovi (22. dubna 2014) | foto: AP

V pensylvánském Detroitu hrál Jon Bon Jovi.
Jon Bon Jovi (12. června 2011)
Jon Bon Jovi z kapely Bon Jovi
Z koncertu na podporu amerického Červeného kříže po hurikánu Sandy (Jon Bon...
33 fotografií
Jon Bon Jovi se po několika letech zdravotních komplikací vrací na koncertní pódia. Rocková legenda prozradila, že čtyři roky po operaci hlasivek se „plně zotavil“ a návrat na turné označuje za své „znovuzrození“.
Jon Bon Jovi (22. dubna 2014)
V pensylvánském Detroitu hrál Jon Bon Jovi.
Jon Bon Jovi (12. června 2011)
Jon Bon Jovi z kapely Bon Jovi
33 fotografií

Po skončení svého posledního turné v roce 2022 podstoupil zpěvák operaci hlasivek. „Často jsem žertoval a říkal, že jediné, co jsem kdy měl v nose, byl můj prst. Nikdy jsem neudělal nic, co by hlasivkám ublížilo; neměl jsem žádné excesy,“ řekl Bon Jovi. „Takže když mi lékař vysvětlil, že jedna z hlasivek doslova atrofovala, bylo to pro mě matoucí.“

Přestože byl zákrok úspěšný, dlouho se debatovalo, zda bude ještě někdy schopen koncertovat. „Jsem plně zotavený. Trvalo to déle, než jsem čekal, ale musel jsem tomu dát čas. Nikdy jsme neztratili naději,“ řekl s odkazem na svou kapelu. Ta podle jeho slov stála po celou dobu při něm. „Nikdy o mně nepochybovali a nikdy si nehledali jinou práci ani se nerozhodli odejít do důchodu. Řekli jen: Jsme s tebou. Každý den při každé zkoušce tam se mnou byli,“ uvedl.

Jon Bon Jovi s manželkou Dorotheou, synem Jakem a jeho snoubenkou Millie Bobby Brownovou (březen 2024)

Turné s názvem Forever odstartuje 7. července sérií koncertů v newyorské Madison Square Garden a následně bude pokračovat ve Velké Británii a Irsku. Bon Jovi přiznává, že dnes už neusiluje o bezchybný výkon. „Nejde mi o dokonalost, ale chci předvést vynikající výkon,“ řekl.

Velkou radost mu ale v poslední době nepřináší jen hudba. Frontman kapely prozradil, že si mnohem více užívá obyčejné okamžiky a čas s rodinou. Stal se totiž dvojnásobným dědečkem – jeho syn Jake a snacha Millie Bobby Brownová loni adoptovali holčičku a krátce nato se dcera narodila i nejstaršímu synovi Jessemu. „Je to úžasné, je to naprosto úžasné,“ svěřil se.

Právě zdravotní problémy podle něj změnily pohled na život. „Dřív jsem pořád myslel na zítřek a nikdy jsem nežil v přítomnosti. Teď si vážím každého dne. Trávit ráno s vnučkou, zahrát si tenis nebo jen pozorovat mraky na obloze – to je ta největší radost,“ dodal hudebník.

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