S Hollywoodem skončil. Johnny Depp už chce točit jen menší projekty

Hudba na prvním místě

Depp se narodil v Kentucky, vyrůstal ovšem na Floridě. Jeho rodiče se rozvedli, když mu bylo dvanáct let, a jeho maminka se podruhé vdala. Johnny pak řekl, že jeho otčím Robert Palmer pro něj byl velkou inspirací. Ani jeden z rodičů ale neměl se světem filmu společného vůbec nic a zpočátku to vypadalo, že se o něj nezajímá ani Johnny. Miloval totiž muziku. Od dvanácti hrál na kytaru, čemuž se chtěl věnovat profesionálně. Dokonce to došlo tak daleko, že opustil školu, a když se po dvou týdnech pokusil vrátit, samotný ředitel mu řekl, že by měl jít za svými sny a ať u muziky zůstane.