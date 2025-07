Zjevně jsem byl tupec. Johnny Depp promluvil o vztahu s Amber Heardovou

Navzdory veškerým jeho zásluhám i fanouškovské oblibě, kterou si Johnny Depp během své bohaté kariéry získal, lze bez nadsázky tvrdit, že se mu vztah s Amber Laurou Heardovou stal osudným. Ještě dnes, tři roky poté, co soud vydal finální verdikt, na toto období vzpomíná s hořkostí.

To, jak se vyvíjel jeho vztah s dnes devětatřicetiletou herečkou, do velké míry přisuzuje svým zkušenostem z předchozích vztahů. „Co se týče mých raných zkušeností s láskou, zjevně jsem byl tupec,“ pronesl v exkluzivním rozhovoru pro Sunday Times. „Blbec, který se podívá druhému do očí a jakmile v nich zaznamená náznak osamělosti či smutku, nabude dojmu, že právě on by mohl pomoci. Jenže každý dobrý skutek budiž po zásluze potrestán,“ dodává suše.

Johnny Depp a Amber Heardová (Los Angeles, 3. listopadu 2011)

V roce 2016, kdy se Depp a Heardová rozešli, zdůvodnila herečka svou žádost o rozvod „nesmiřitelnými spory“ a požádala soud o to, aby Deppovi oficiálně zakázal se k ní přibližovat – důvodem mělo být domácí násilí. A aby to nebylo málo, Heardová přidala ještě dovětek, že jakožto nebojácná oběť vlivného muže čelí diskriminaci, a že se snaží „pomoci ostatním ženám, aby se jim dostalo více podpory a aby se nebály o násilí mluvit.“

Toto obvinění způsobilo v očích veřejnosti šok. Britský bulvár The Sun bez váhání napsal, že Depp svou manželku mlátí, čemuž Heardová přisvědčovala. Herec se proti tomu sice odvolal a podal žalobu za pomluvu, tou dobou však již přišel o celou řadu domluvených angažmá. V tomto čím dál intenzivnějším duelu obvinění mnozí již sami nevěděli, na čí straně stát. A jelikož se ukázalo, že se Depp skutečně jednou neovládl a v jisté obzvlášť vyostřené situaci – ač snad v protiútoku – Amber praštil, bulvár si nařčení obhájil jako „částečně pravdivé“.

V dubnu 2022 se během soudního řízení exmanželé doslova zasypali vzájemnými obviněními z fyzických, citových i mentálních přečinů. O jejich potížích tou dobou již věděl celý svět, ostatně i samotné soudní přelíčení se vysílalo v televizi živým přenosem.

Amber Heardová a Johnny Depp u soudu (Fairfax, 16. května 2022)

Výpovědi svědků prokázaly, že mnohem více než Depp si ve svých tvrzeních vymýšlela Heardová, která následně musela zaplatit přes deset milionů dolarů odškodného. Deppovi následně bylo vyčísleno dvoumilionové odškodné za jednu z protižalob, v níž soud naopak dal za pravdu Amber Heardové.“ Po několika dalších odvolacích řízeních se v prosinci exmanželé shodli na vyrovnání ve výši jednoho milionu dolarů, který Heardová uhradila Deppovi, a ten jej následně rozdal na dobročinné účely.

„Zašlo to zkrátka až příliš daleko. Musel jsem prakticky napůl vykuchat sám sebe,“ shrnuje Depp v rozhovoru pro The Sunday Times. „Všichni mi tvrdili, že prý to přejde. Ale tomu jsem nemohl věřit. Co jako přejde? Ty výmysly, kterým najednou věřil celý svět? To asi těžko. Kdybych se nesnažil obhájit si pravdu, ve výsledku by to bylo, jako bych ty věci opravdu spáchal. A moje děti by s tím musely žít,“ říká na adresu dcery Lily-Rose a syna Jacka, které si pořídil s někdejší manželkou Vanessou Paradisovou.

Salva očerňování ze strany Heardové navíc Deppovi rozbila celou řadu vztahů s lidmi, kterým dříve věřil. „Jsem možná podivín, ale některé věci jsou dané. Nikdo by si netroufl zpochybňovat moji loajalitu,“ prohlásil. „S jednou agentkou jsem strávil třicet let, a ona pak u soudu vypovídala, jak prý to se mnou bylo těžké. Tihle falešní s*áči, kteří vám lžou a oslavují vás, jen aby o vás za vašimi zády vyprávěli hnusy… To je jako zadávit se konfetami. Jde jim jen o prachy,“ soptil.

Johnny Depp a Amber Heardová v Benátkách (4. září 2015)

Této zrady se podle něj dopustili zejména tři lidé z řad jeho blízkých. „Ti lidé se účastnili oslav mých dětí, vyhazovali je do vzduchu… Chápu, nemohli se mě zastat, protože rozhodnout se správně bylo v tu chvíli to nejděsivější ze všeho. Bylo to ještě před MeToo. Stal jsem se takovým otloukánkem tohohle hnutí. O Weinsteinovi se ještě nevědělo,“ poznamenává. Hnutí MeToo, v rámci něhož byly ženy (a časem i muži) povzbuzovány k tomu, aby se nebály mluvit o zažitém zneužívání, totiž započalo v roce 2017 na popud toho, když několik žen obvinilo ze sexuálního zneužití producenta Harveyho Weinsteina.

Amber Heardová nyní tráví soukromý život ve Španělsku. Ohledně výsledku soudu se nechala slyšet, že je prý „naprosto zdrcená, že ani tolik důkazů nestačilo proti mnohem většímu vlivu, moci a konexím bývalého manžela“, a že se jedná o zpátečnický krok ve věci násilí proti ženám.

Depp naopak prohlásil, že mu verdikt poroty ‚navrátil jeho život‘. „Říct pravdu, to bylo něco, co jsem dlužil svým dětem i všem těm, kdo se mě nikdy nezřekli,“ uvedl dvaašedesátiletý herec. „Uklidňuje mě vědomí, že jsem to konečně dokázal.“