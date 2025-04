Studio Lionsgate zveřejnilo jako první lákadlo na film, který by měl jít do kin příští rok, fotografii Johnnyho Deppa v modrém obleku. Herec na ní vyměnil tradiční brýle a klobouk za kontaktní čočky světlé barvy, šedé vlasy má svázané dozadu.

Ve filmu Day Drinker má roli tajemného hosta na luxusní jachtě, kde narazí na barmanku v podání americké herečky a modelky Madelyn Clineové (27) a následně se oba zapletou se sexy kriminálnicí (Penélope Cruzová).

Deppa a Cruzovou si diváci mohli společně užít už ve filmech Kokain (Blow, 2001), Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna (2011) a Vražda v Orient expresu (2017).

Fanoušci pod aktuální fotografií Deppa hojně komentují změnu hercova vzhledu. „Kdo by to byl řekl, že šedesátník Johnny bude vypadat tak skvěle s šedivými vlasy a vousy,“ napsal jeden. „Depp jako vousatý sexy stařík, to jsme tedy opravdu nečekali, kupodivu mu to opravdu sluší a vypadá výborně,“ chválí lidé proměnu.

„Jsem nadšený, že začínáme točit s Johnnym, Madelyn, Penelope a celým tímto neuvěřitelným obsazením,“ uvedl režisér Marc Webb, který se podílel mimo jiné například i na nové filmové adaptaci Sněhurky. „Jsme na krásném místě s fantastickým štábem a přineseme divákům napínavý a strhující příběh. Bude to zábava,“ dodal.

Skvělé herecké obsazení doplňují herci Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto a Anika Boyle. Scénář k filmu napsal Zach Dean.

V posledních letech si Johnny Depp zahrál ve francouzském historickém dramatu Jeanne du Barry - Králova milenka (2023) a režíroval životopisné drama z období druhé světové války Modi: Three Days on the Wing of Madness (2024).

Novinka Day Drinker je tak jeho prvním velkým projektem od roku 2022, kdy vedl ostře sledovaný soudní spor se svou exmanželkou Amber Heardovou. Sedmičlenná porota tehdy herečku uznala vinnou z pomluvy bývalého manžela a za její výroky o domácím násilí jí uložila zaplatit herci odškodné v celkové výši 15 milionů dolarů (téměř 350 milionů korun).