Stamos zpočátku Plný dům nesnášel a chtěl vyhodit dvojčata Olsenova

„Nenáviděl jsem tu show… Nakonec jsem ji ale miloval,“ řekl Stamos. Dokonce po prvním natáčení požádal agenta, aby ho ze seriálu dostal, ale měl smlouvu, kterou musel dodržet. „Bojoval jsem s tím dlouho. Ale nakonec jsem si řekl: Co to dělám, je to krásná show. Postavili jsme to se sladkostí a laskavostí. Uvědomil jsem si, že v tom pořadu nebyla žádná ústřední postava. Ústřední postavou byla láska,“ řekl.

Problém měl zpočátku hlavně s malými sestrami Olsenovými. Po jedné scéně pilotního dílu, kdy se o ně musel postarat sám, je chtěl nahradit.

„Myslím, že jsem ji držel v podpaží a Dave jí držel nožičky, vzali jsme ji do kuchyně a hadicí jsme ji osprchovali,“ vzpomíná na natáčení scény s jednou ze sester Stamos. „Zabalili jsme ji do papírových ručníků a ona křičela, obě dvě křičely. Chtěly být kdekoli jinde než tam a já taky.“

Stamos přiznal, že ho tato náročná scéna zlomila, a následně trval na tom, aby dnes slavná dvojčata vyhodili z jejich první herecké štace. „Nemohl jsem se s tím vyrovnat. Řekl jsem, že tohle nebude fungovat. Křičel jsem, ať se jich zbaví, že takhle nemůžu pracovat.“

Ale jejich náhradníci na tom nebyli o moc lépe. „Trvalo to jen pár dní, řekl jsem: Přiveďte Olsenovy zpátky! Ty děti jsou hrozné.“

Na otázku, zda sestry Olsenovy vědí, že se je snažil „vyštípat“, Stamos žertovně odpověděl: „Teď už ano.“

Slavná dvojčata se o roli Michelle Tannerové v oblíbeném sitcomu dělila v letech 1987 až 1995. Celkem se objevila ve 193 epizodách seriálu.