Syn herce Roba Lowea objevil tátovu slavnou pornonahrávku z osmdesátých let

„Bylo to na konci základky nebo v prváku. Přišel za mnou jeden spolužák a říká – hele, víš, že tvůj táta má na internetu svoje porno?“ vypráví dnes osmadvacetiletý herec John Owen Lowe v rozhovoru pro magazín Men’s Health. O mladistvých eskapádách rodičů on ani jeho o dva roky starší bratr nevěděli, neboť jejich matka, vizážistka Sheryl Berkoffová, se rozhodla držet je v tajnosti.

„Bylo to jako dozvědět se, že Santa neexistuje,“ pokračuje John. „Málokterý rodič si asi sedne ke svému dítěti a řekne mu, že už je dostatečně staré na to, aby mu o něčem takovém pověděl. Většina dětí se to zřejmě prostě časem dozví náhodou – za nás to udělala Wikipedie a Google a já objevil tátovu slavnou pornonahrávku,“ popisuje.

Zmíněné video způsobilo v osmdesátých letech v Hollywoodu poměrně velký skandál. Zvlášť poté, když se zjistilo, že jedné z přítomných žen bylo pouhých šestnáct let. Robu Loweovi bylo tehdy čtyřiadvacet. Dnes bere celou záležitost s humorem a tvrdí, že mu dokonce pomohla dospět ke zklidnění a následnému založení rodiny.

Rob Lowe ve filmu Oxfordské blues (1984)

„Vážně, díky tomu všemu jsem tehdy vlastně tak nějak celkově vystřízlivěl,“ prohlásil Rob Lowe v říjnu 2019 v pořadu The Jess Cagle Show. „A po tom mém nejen pomyslném vystřízlivění jsem se oženil. Teď jsem ženatý už devětadvacet let. Stejnou dobu už nepiji alkohol a mám dva skvělé syny. Nebýt toho skandálu, fakt si popravdě nemyslím, že by to takto dopadlo,“ dodává hollywoodský herec.

Společně se svým synem hraje v nové osmidílné komediální sérii Netflixu s názvem Naměkko (Unstable). Rob Lowe tu má roli poněkud výstředního podnikatele, jenž by rád změnil svět k lepšímu. John Owen pak hraje jeho odcizeného syna, který chce vystoupit z otcova stínu. Hlavní inspirace pro příběh má vycházet právě z jejich vztahu v reálném životě. Seriál má premiéru 30. března.

