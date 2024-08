Syn Johna Legenda a Chrissy Teigenové má cukrovku. Pomáhá jim Nick Jonas

Šestiletý Miles musel do nemocnice poté, co onemocněl na dětském letním táboře. Během hospitalizace se ukázalo, že syn Johna Legenda a Chrissy Teigenové má kromě běžné infekce taky chronické autoimunitní onemocnění, které zatím není vyléčitelné – diabetes 1. typu.

Teigenová prozradila, že rodině pomohl při prvotním šoku Nick Jonas, který jim předal své zkušenosti. Sám totiž s diabetem žije už 18 let. „Nick byl k němu tak laskavý. Máme velké štěstí, že jsme ho potkali,“ řekla Teigenová.

Nick Jonas prozradil, že ani pro něj nebylo snadné se s nemocí naučit fungovat. „Trvalo dlouho, než jsem přišel na to, jak počítat sacharidy, aby se správně dávkoval inzulín a jaké věci mě jak ovlivňují,“ popsal Jonas.

Sám by si přál mít ve svém okolí někoho, komu byla cukrovka diagnostikována v tak nízkém věku, aby ho tím provedl. „Když jsem poprvé slyšel diagnózu, seděl jsem v nemocnici a byl jsem vyděšený k smrti. Bylo by úžasné mít někoho, na koho bych se podíval a řekl si: Tenhle člověk s tím žije a plní si své sny. Dělá se svým životem, co chce a nenechá se tím zpomalit,“ řekl Jonas časopisu People.

V jeho případě cukrovku odhalili, když mu bylo 13 let. Objevily se u něj čtyři klasické symptomy nemoci – časté močení, nadměrná žízeň, vyčerpání a nevysvětlitelná ztráta hmotnosti. Těchto změn si všimla jeho matka a odvedla ho k lékaři.

„Měl jsem štěstí, že jsem měl kolem sebe tu neuvěřitelnou podporu, že si všimli příznaků, pomohli mi k rozhodnutí nechat se vyšetřit a zachránili tak můj život. Teď jsem sám otec a vím, jak důležité je sledovat tyto symptomy u mé dcery, až bude vyrůstat,“ řekl Jonas ve videu na Instagramu, které natočil, aby zvýšil povědomí o diabetu 1. typu.