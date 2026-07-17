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Hubený John Goodman nepije už téměř 20 let. Vzdal se raději i grilovaček

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  11:00
John Goodman v roce 2021 a 2008

John Goodman v roce 2021 a 2008 | foto: koláž iDNES.cz

John Goodman (New York, 15. července 2025)
John Goodman (Los Angeles, 13. července 2025)
John Goodman (Los Angeles, 15. ledna 2023)
John Goodman (Los Angeles, 6. prosince 2021)
20 fotografií
Americký filmový herec John Goodman se proslavil hlavně jako představitel zavalitých vedlejších postav. Sklon k přejídání však časem omezil, a stejně tak se zbavil i závislosti na alkoholu.

Od roku 2011, kdy mu váha ukázala téměř 180 kilogramů, se herec John Goodman snaží o zdravější životní styl – především se přestal přejídat a pít alkohol. V souvislosti s tím se dobrovolně připravil o jednu ze svých někdejších zábav, kterou bylo venkovní grilování.

„Grilovaček už se neúčastním, protože už nepiju. Stát nad rozpáleným grilem, to byla vždycky skvělá výmluva, proč začít pít,“ říká čtyřiasedmdesátiletý herec v nedávno sdíleném videu na Instagramu. Ve videu propaguje restauraci svého dlouhodobého kamaráda, restauratéra Jeremyho Kinga.

John Goodman (Los Angeles, 13. července 2025)

Jak dříve uvedl v rozhovoru pro magazín People, pro abstinenci se rozhodl už v roce 2007, kdy měl za sebou obzvláště intenzivní golfový víkend s přáteli.

„V neděli ráno jsem se celý třásl, a stejně jsem dál pil,“ vzpomíná. „Zavolal jsem tehdy svojí ženě – bylo to jako přihlásit se gestapu. Ona mi všechno obvolala a dostala mě na odvykací léčbu, kde jsem se z toho dostal a usoudil, že takhle se mi to líbí víc.“

John Goodman ještě s kilogramy navíc (Los Angeles, 10. listopadu 2014)

Ve výsledku se herci podařilo zhubnout okolo 90 kilogramů. „Dřív jsem si takhle dal pauzu třeba na tři měsíce, shodil nějakých třicet kilo a pak to oslavil třeba balíčkem piva. Brzy bylo zase všechno při starém,“ svěřil se v rozhovoru pro ABC News v roce 2016. „Tentokrát jsem chtěl postupovat pomalu, hýbat se a cvičit. Ve svém věku už si nemůžu dovolit jen tak posedávat, a aspoň mám více síly na práci.“

Mezi přejídáním a alkoholismem přitom vnímá jasnou souvislost. „Obojí mi připadá jako snaha zaplnit nějaké vnitřní prázdno,“ říká. „Je zkrátka potřeba si tohle prázdno uvědomit. Naplnit se stejně nedá, a je možné s ním zkrátka žít.“

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