Proměna Johna Goodmana byla nepřehlédnutelná na premiéře filmu Digger, která se konala v Los Angeles. Herec dorazil po boku své manželky Anny Beth a zaujal výrazně štíhlejší postavou. V novém snímku režiséra Alejandra Gonzáleze Iñárritua ztvárňuje amerického prezidenta Compsona.
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Digger je satirická černá komedie, v níž Tom Cruise hraje excentrického ropného magnáta Diggera Rockwella. Jeho činnost způsobí ekologickou katastrofu a on se následně snaží přesvědčit svět, že právě on je schopen lidstvo zachránit. Ve filmu kromě Cruise a Goodmana hrají také Riz Ahmed, Sandra Hüllerová, Michael Stuhlbarg nebo Jesse Plemons.
Goodman se se svou váhou potýkal desítky let a otevřeně mluvil také o závislosti na alkoholu. V roce 2007 nastoupil na léčbu a přestal pít. Právě to označil za jeden z klíčových kroků své proměny. V minulosti přiznal, že během natáčení seriálu Roseanne dokázal pít i přímo při práci.
V roce 2010 už herec hovořil o tom, že díky změně životního stylu zhubl přibližně 45 kilogramů. Tehdy zároveň uvedl, že vyřadil cukr a šest dní v týdnu cvičil. Postupně se do jeho života dostala také pravidelná chůze a později box.
Na jeho proměně se významně podílel také osobní trenér a zdravotní kouč Mackie Shilstone. Ten Goodmanovi pomohl nastavit dlouhodobě udržitelný režim. Součástí byla středomořsky laděná strava založená mimo jiné na rybách, zelenině, ovoci, ořeších a olivovém oleji. Goodman zároveň pravidelně cvičil na běžeckém pásu nebo eliptickém trenažéru a snažil se ujít nejméně 10 až 12 tisíc kroků denně.
Podstatnou roli sehrála také kontrola porcí. Goodman v minulosti přiznal, že dříve jedl prakticky neustále a jídlo pro něj představovalo velký problém. „Bylo to v podstatě jen o kontrole porcí a o tom říct si, že to nepotřebuji,“ popsal svůj přístup v rozhovoru pro AARP.
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Hubnutí pro něj přitom nebylo krátkodobou dietou. Sám opakovaně zdůrazňoval, že jde o dlouhodobou změnu. V minulosti totiž několikrát výrazně zhubl, aby kilogramy následně znovu nabral. Tentokrát se proto rozhodl postupovat pomaleji a zaměřit se především na pravidelný pohyb a změnu návyků.
Celkem Goodman podle současných zdrojů od své nejvyšší váhy zhubl přibližně 200 liber, tedy více než 90 kilogramů. Z někdejších zhruba 180 kilogramů se tak dostal výrazně níže. Jeho proměna je přitom výsledkem procesu, který trvá téměř dvě desetiletí, nikoli rychlé diety či používání v současnosti populárních injekcí na hubnutí.
Ani ve čtyřiasedmdesáti letech herec s pohybem nekončí. Mezi aktivity, které si oblíbil, patří například již zmiňovaný box nebo procházky se psy.
Goodman navíc dál aktivně pracuje. Kromě filmu Digger má v současnosti mezi svými projekty také podcastové drama Hindsight: The Day Before, film The Hollywood Hitman, v němž má ztvárnit sám sebe, a připravovaný horor Skeletons. Ten je podle aktuálních informací filmových databází ve výrobě a jeho uvedení je plánováno na rok 2027.