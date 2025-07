O 90 kilo lehčí. Kdysi morbidně obézní herec John Goodman se udržuje v kondici

John Goodman propůjčil hlas Taťkovi Šmoulovi ve filmovém rebootu, rodinné komedii, která je v českých kinech k vidění od 17. července a spojuje animovaný a hraný film. Na premiéru si herec oblékl námořnický oblek s vzorovanou kravatou. Hollywoodská hvězda si udržuje hmotnost po výrazném úbytku váhy už od roku 2007.

John Goodman v roce 2010 a v prosinci 2008

V rozhovoru pro magazín Rolling Stone Goodman v minulosti prozradil, že od chvíle, kdy změnil svůj životní styl, zhubl téměř sto kilogramů. Proměnu si však dlouho nechával pro sebe, bál se jojo efektu a toho, že všechna kila opět postupně nabere zpátky.

„Nechci být nikomu příkladem, pokud se mi ta šílená váha zase vrátí – až začnu jíst sádlo rovnou z plechovky lžící a posypu si to moučkovým cukrem,“ žertoval kdysi.

Goodman se v začátcích svého dlouholetého postupného hubnutí zaměřil hlavně na velikost porcí jídel a přiznal, že dříve snědl téměř všechno, co viděl a nepřemýšlel nad tím příliš. K hubnutí ho motivovala hlavně touha žít lepší život. Lékaři mu navíc oznámili, že pokud nezhubne, jeho život bude výrazně kratší, než by mohl být. V roce 2011 herec vážil přes 180 kilogramů.

Oblíbený způsob, jakým se herec stále udržuje v kondici, je denní chození na dlouhé procházky se psem. Denně se snaží ujít minimálně deset tisíc kroků. Před pandemií covidu-19 se také věnoval boxu. Přestal úplně pít alkohol, najal si kouče, který mu radil, jaký pohyb je pro něj nejvhodnější a začal pravidelně cvičit.

„Období, kdy jsem měl téměř 200 kilo vnímám zpětně jako ohromně promarněný čas a promarněný život. Vynakládal jsem spoustu tvůrčí energie jen na to, abych seděl na zadku a přemýšlel, co si dám k obědu a k večeři a čím to pak zajím. Už mě to celkově unavovalo, byl jsem znechucený sám sebou. Holil jsem se ráno v koupelně a nechtěl se na sebe raději ani podívat do zrcadla,“ přiznal v rozhovoru pro magazínu People.

V novince Šmoulové ve filmu promlouvají hlasem animovaných postaviček kromě Goodmana například i Hannah Waddinghamová, Sandra Oh, Nick Offerman či Daniel Levy. O hudbu k filmu se postaral britský hudební skladatel Henry Jackman spolu se zpěvačkou Rihannou.

John Goodman byl kdysi nadějným hráčem amerického fotbalu,získal sportovní stipendium na Southwestern Missouri State University. Po vážném zranění kolena se ale musel sportovní kariéry vzdát a rozhodl se pro herectví.

Známý je například ze své role Freda Flinstonea nebo rolí v seriálu Roseanne. Za roli Dana Connera v seriálu Roseanne byl sedmkrát nominován na cenu Emmy a v roce 1993 za ni získal Zlatý glóbus. Zahrál si také ve filmech Big Lebowski, Ulice Cloverfield 10, Arachnofobia nebo Bratříčku, kde jsi?