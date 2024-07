Zvolil jsem špatnou kariéru, říká hvězda Sexu ve městě John Corbett

„Podívejte se, jsem teď ve čtvrté čtvrtině svého fotbalového zápasu, v životě a v showbyznysu. To je prostě fakt. Takže teď můžu říct, že jsem si vybral zatraceně špatně v tom, co mám v životě dělat,“ řekl Corbett v podcastu Fly on the Wall.

„Vydělal jsem spoustu peněz. Bydlím v krásném domě. Lidé za mnou chodí v každé restauraci, kam přijdu. Jsem kamarád celého světa,“ popisuje Corbett. Přesto se necítí být úspěšný, protože jako herec nemá pocit, že je něco jeho dílem. „Nenapsal jsem ani jeden zatracený řádek. Nenapsal jsem jediný vtip, abych lidi rozesmál. Takže na této úrovni to nebylo naplňující,“ vysvětluje herec.

Obdivuje své kolegy, kteří se zapojují do tvůrčího procesu a nezůstali jen u hraní a lituje, že to sám během kariéry nedělal. „Nespolupracuji s autory. Už jste někdy seděli v čekárně u doktora asi hodinu a říkali si: Co to sakra? Tak pro mě je takové natáčení, protože nejsem součástí žádného tvůrčího procesu,“ řekl Corbett.

Ačkoli natočil úspěšnou filmovou sérii Moje tlustá řecká svatba, nepovažuje se za filmového herce, ale spíš za nádeníka v televizním průmyslu. „Nejsem filmový herec. Jsem opravdu jen televizní herec a tam to musí jít rychle a člověk musí udělat miliony rozhodnutí. Nepotloukáme se po hospodách a nechodíme na víno,“ uvedl.

V tomto období života si proto chce už vybírat jen role, které jsou „opravdu, ale opravdu zábavné.“

John Corbett v roli Aidana Shawa v pokračování Sexu ve městě (květen 2024)

Během své kariéry získal Corbett dvě nominace na Zlatý glóbus a jednu na cenu Emmy. Už dvaadvacet let žije s herečkou Bo Derekovou na ranči v Kalifornii. Oba jsou milovníci zvířat a mají mnoho koní a několik psů. Pár nikdy neměl děti. Ale že je jejich vztah silný, dokázali svatbou v roce 2020. „Po dvaceti letech jsme se rozhodli vzít. Nechtěli jsme, aby rok 2020 byl jen rokem, na který se všichni budou zpětně dívat s nenávistí. Řekli jsme si, že uděláme jednu pěknou věc,“ řekl John Corbett.