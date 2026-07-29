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Wrestler a herec John Cena podstoupil kvůli posměškům další transplantaci vlasů

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John Cena ukázal 1. července 2026 oholenou hlavu před druhou transplantací...

John Cena ukázal 1. července 2026 oholenou hlavu před druhou transplantací vlasů: „Šel jsem do toho naplno.“ | foto: Profimedia.cz

John Cena na snímku z roku 2019, kdy už byly patrné první známky řídnutí vlasů....
John Cena během druhého večera galavečera Letní Slam 2025 pořádaného organizací...
Herec a wrestler John Cena s manželkou Shay Shariatzadehovou
John Cena na tiskové konferenci, kde oficiálně oznámil návrat největší...
27 fotografií
Herec a profesionální wrestler John Cena (49) podstoupil letos už druhou transplantaci vlasů. K dalšímu zákroku se rozhodl poté, co si všiml malého řídnoucího místa. Přiznal také, že k první operaci ho před časem přiměly posměšky lidí na sociálních sítích.

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John Cena se ani po úspěšné transplantaci vlasů nespokojil s výsledkem. Letos podstoupil už druhý zákrok, protože chtěl upravit ještě jedno malé místo, kde mu vlasy dál řídly.

Herec a profesionální wrestler už dříve přiznal, že k první transplantaci vlasů ho přiměly i posměšky fanoušků na sociálních sítích a během zápasů WWE. Lidé si z něj utahovali kvůli řídnoucím vlasům a na tribunách se objevovaly transparenty upozorňující na jeho pleš.

„Roztrhali jste mě kvůli genetickému problému, který nemůžu ovlivnit. Říkali jste mi, že nevypadám dost dobře. Skandovali jste a ztrapňovali mě. To je obyčejná šikana,“ svěřil se Cena.

John Cena ukázal 1. července 2026 oholenou hlavu před druhou transplantací vlasů: „Šel jsem do toho naplno.“
John Cena na snímku z roku 2019, kdy už byly patrné první známky řídnutí vlasů. Letos podstoupil druhou transplantaci.
John Cena během druhého večera galavečera Letní Slam 2025 pořádaného organizací WWE na stadionu MetLife ve městě East Rutherford (3. srpna 2025)
Herec a wrestler John Cena s manželkou Shay Shariatzadehovou
27 fotografií

„Mým cílem je získat více vlasů a po rozhovoru s mým lékařem Kenem Andersonem se ukázalo, že tohle je nejlepší způsob. Mám toho člověka rád. Úplně mi změnil život,“ řekl Cena magazínu People.

První transplantaci absolvoval na konci roku 2024 po dlouhodobých problémech s vypadáváním vlasů. Po prvním zákroku ale zůstal ještě jeden drobný nedostatek, který se rozhodl vyřešit. „Přišel jsem za ním a řekl: ‚Člověče, odvedl jsi skvělou práci. Mám tu jedno malé, malé, malé místo, takové malé kouty. Můžeš s tím něco udělat?‘ Odpověděl: ‚Mohu. Nejlepších výsledků dosáhnu, pokud máš odvahu oholit si hlavu, pak mohu folikuly zachovat,‘“ popsal Cena.

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První operace trvala třináct a půl hodiny, druhá přibližně osm hodin. Po posledním zákroku nosí herec vlasy ostříhané nakrátko a čeká, až mu znovu dorostou. Lékaři i celému procesu podle svých slov naprosto důvěřuje.

O své vlasy pečuje také po operaci. Využívá terapii červeným světlem, užívá vitaminy a lék na předpis finasterid, dbá na dostatečný pitný režim a dodržuje každodenní péči o pokožku hlavy. „Každý den bez výjimky dodržuji rutinu péče o pokožku hlavy,“ uvedl už dříve pro magazín TMZ Sports.

Nejnáročnější bylo podle něj prvních čtrnáct dní po operaci. Operované místo nesmělo přijít do kontaktu s vodou, protože šlo o otevřenou ránu, a několik dní bojoval také s výrazným otokem hlavy.

Přesto se brzy vrátil do práce. „Doslova jsem podstoupil transplantaci a hned se vydal na předběžné přípravy filmu v Budapešti. Procházel jsem se po tamních vánočních trzích s hlavou, která vypadala jako hlava mimozemšťana, vypadal jsem jak Megamysl,“ zavzpomínal Cena.

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