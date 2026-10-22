Postava, kterou jste hrála v seriálu Studna, začínala jako mladá slečna a končila jako životem utrápená padesátiletá žena. Je těžké, nebo naopak zábavné dostat takovou roli?
Mně se na scénáři líbila právě i ta široká věková škála. Proměna mě moc bavila. Bylo co hrát.
Jak se hraje mnohem starší žena?
Myslela jsem přitom na babičku z tátovy strany, která žila na vesnici. Vybavovala jsem si, jak se pohybovala, když chodila dávat slepicím. Bavilo mě přemýšlet nad tělesnou konstitucí té ženy.
Divadlo vás neuživí, ale vzdát se ho nechci. Má pro mě takový až skoro rituální charakter a přesah. Je tam hodně přítomnosti.