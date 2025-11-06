Svět obletěla zpráva o smrti Joeyho z Přátel. Je to hoax, reagoval hercův mluvčí

Na Instagramu se mezi uživateli začaly hojně sdílet příspěvky o tom, že herec Matt LeBlanc už není mezi námi. Kolovaly seriálové fotky s nápisy jako „R.I.P. Matt, goodbye Joey“ či hashtagy „Joey Tribbiani passed away“, u kterých šokovaní uživatelé okamžitě začali přidávat tisíce komentářů.
Objevil se také věrohodně vypadající facebookový profil nazvaný R.I.P. Matt LeBlanc, který během několika hodin „lajklo“ téměř milion uživatelů této platformy.
„V úterý kolem jedenácté hodiny zemřel náš milovaný herec Matt LeBlanc. Narodil se 25. července 1967 v Newtonu. Bude nám chybět, nikdy na něj nezapomeneme. Prosím, vyjádřete svou soustrast, kondolujte v komentářích a lajkujte tento profil,“ psalo se v úvodu stránky.
Zástupce Matta Le Blanca informaci o úmrtí známého herce po dotazech novinářů vyvrátil. „Opakovaně se objevuje na dlouhém seznamu celebrit, jejichž jméno je zneužíváno k vytváření podobných falešných zpráv, tedy hoaxů, sloužících ke generování lajků na sociálních sítích. Matt je naživu a daří se mu dobře. Nevěřte všemu, co vidíte na internetu,“ vyzval hercův mluvčí.
LeBlanc se momentálně herectví nevěnuje. Po skončení natáčení Přátel (1994-2004) měl vlastní seriál nazvaný Joey (2004-2006). Volné pokračování kultovního sitcomu však úspěchu Přátel nedosáhlo a po dvou sezonách skončilo. Americký herec se poté objevil například v komedii Diagnóza žárlivost (2014) či sci-fi filmu Ztraceni ve vesmíru (1998) a v letech 2016 až 2019 byl i jedním z průvodců pořadu Top Gear.
Před lety v jednom z rozhovorů uvedl, že herectví nikdy nepovažoval za svou životní vášeň či poslání, ale provozoval tuto činnost vždy prostě a jednoduše jako formu obživy. Nikdy prý na rozdíl od některých jeho hollywoodských kolegů netoužil být hercem z nějaké vnitřní pohnutky, ale od mládí věřil tomu, že herci mají hodně peněz, a to ho zaujalo.
„Je to prostě jen práce. Prostě přijdu, pracuju a jdu domů. Výplatnice je pro mě to nejdůležitější na celém procesu,“ přiznala hvězda seriálu Přátelé.
Před slavnou rolí Joeyho v Přátelích si vydělával jako tesař. Ve volných chvílích se věnoval i modelingu, obíhal herecké castingy a doufal, že to vyjde. „Moc peněz jsem neměl, ale vždycky jsem to bral tak, že prostě budu v pohodě a nějak to dopadne. Nikdy jsem nechtěl být nejslavnějším hercem na světě, chtěl jsem prostě jen platit účty. A pak přišli Přátelé,“ popsal Matt v rozhovoru pro britský deník The Times.