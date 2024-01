Po padesátce jsem měla krizi, teď je to skvělé, říká Jodie Fosterová

„Velké změny jsem pociťovala ve třiceti, a pak až v šedesáti, ale ty byly nejlepší, protože po padesátce jsem měla krizi,“ vzpomíná Fosterová v rozhovoru pro magazín Interview. Pronásledovaly ji tehdy prý hlavě pochyby, že už se nedostane k žádné smysluplné práci, a o tomto období mluví jako o „příšerné fázi“.

Radost jí nedělalo ani vědomí, že její vrstevnice si tou dobou zoufale snaží omladit obličej na plastických a kosmetických klinikách, aby nepřišly o herecké příležitosti. „Takový život jsem nechtěla,“ říká. „Ale zároveň jsem věděla, že svému mladšímu já se také nevyrovnám. Takže můj život po padesátce byl náročný.“

S úderem šedesátého roku však jako by se cosi změnilo. Do práce chodí s jiným postojem a o to více si užívá, když může podpořit ostatní. „Došlo mi, že už jsem si to v sobě vyřešila. Z nějakého důvodu mě mnohem víc naplňuje pracovat jako součást týmu, který dělá na něčem úžasném, než se snažit na vlastní pěst,“ vysvětluje.

Celkově ji práce v zábavním průmyslu baví více než dřív, a lépe se cítí v režisérském křesle. „Jestli za svou kariéru něčeho lituji, tak že jsem nenatočila víc filmů jako režisérka,“ svěřila se herečka, která režírovala filmy Hra peněz nebo Človíček Tate. „Jsem vážně hrdá na ty filmy, které mám. Nestaly se z nich sice velké hity, ale jsou to osobní příběhy a pro mě hodně znamenají,“ dodala.

Jako herečka se naposled objevila ve filmu podle skutečné události Nyad, který je k vidění na Netflixu.