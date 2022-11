Hvězda filmu Mlčení jehňátek Jodie Fosterová slaví 60. narozeniny

Jodie Fosterová se narodila 19. listopadu 1962. Půvabná blondýnka, která místo herectví vystudovala literaturu na prestižním Yaleu, poutá pozornost také svým soukromým životem. Veřejnost se dlouhá léta jen dohadovala, kdo je jejím životním partnerem. Když se jí na přelomu století narodili dva synové, aniž by byl znám jejich otec, stále častěji se spekulovalo o její sexuální orientaci. Sama herečka v tom udělala jasno při přebírání ceny Cecila B. DeMillea na Zlatých glóbech v roce 2013.

„Já jsem svůj coming-out prožila už před tisíci lety, v době kamenné. Kdy se křehká mladá dívka otevírala důvěrným přátelům, rodině a spolupracovníkům a pak postupně hrdě všem, kteří ji znali, lidem, které osobně potkala. Ale teď se prý od každé celebrity očekává, že bude svůj soukromý život propírat v hlavním vysílacím čase. Ale když jste veřejně známá osoba skoro už od batolecího věku, tak si nade všechno ceníte soukromí,“ řekla tehdy Fosterová, která je dnes vdaná za fotografku a režisérku Alexandru Hedisonovou.

Nejmladší ze čtyř dětí leteckého veterána Luciuse Fishera Fostera III., který za druhé světové války bojoval nad Británií, a hollywoodské publicistky Evelyn Fosterové se totiž už od tří let objevovala v reklamách a později také před televizní a nakonec i filmovou kamerou. Jejího talentu si všimli u Disneyho, ale hlavně upoutala slavného režiséra Martina Scorseseho, který ji obsadil nejprve do roličky ve snímku Alice už tu nebydlí z roku 1974. O dva roky později pak přišel do kin Taxikář, který v kariéře mladé Jodie Fosterové znamenal definitivní zlom.

Anthony Hopkins, Jodie Fosterová a Scott Glenn ve filmu Mlčení jehňátek (1991)

Při natáčení teprve třináctiletá dívenka dostala od Scorseseho roli vyzáblé prostitutky Iris. Skandál kolem údajného zneužívání dítěte nebyl na místě, na svůj věk psychicky velmi vyspělá Jodie moc dobře věděla, co hraje. „Strávila jsem hodiny s psychiatrem, abych dokázala, že jsem dost normální na roli šlapky,“ vzpomínala později na natáčení, které ovšem nebylo jednoduché. Scorsese moc nevěděl, jak s mladičkou herečkou komunikovat, a tak spoléhal na Roberta De Nira, který Fosterové předával pokyny.

Role Iris v Taxikáři jí vynesla nominaci na Oscara za nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli, ale sošku tehdy získala Beatrice Straightová za dnes pozapomenutý film Televizní společnost. Nakonec Fosterová ještě před třicítkou získala dvě ceny Akademie filmových umění a věd. První za roli ucouraně vyzývavé servírky Sáry Tobiasové ve Znásilnění (1988) a za part ctižádostivé agentky FBI Clarice Starlingové v psychothrilleru Mlčení jehňátek (1991).

„Krutost může být velmi humánní a může být kulturní, ale je nepřijatelná,“ prohlásila v děkovné řeči při přijímání druhé ceny Fosterová, která už v té době měla mnoho zkušeností s nepříjemnou pozorností. V březnu 1981 do jejího života jako blesk z čistého nebe zasáhl pokus o atentát na tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana, jehož pachatelem byl její duševně vyšinutý fanoušek John Hinckley. Hinckey skončil v léčebně a teprve letos ho soud zbavil zbývajících omezení.

Alexandra Hedisonová a Jodie Fosterová (Cannes, 6. července 2021)

Fosterová se po jeho činu ocitla ve víru emocí davu, ale ustála to. V té době studovala nadmíru inteligentní herečka, která mluvila v devíti měsících a četla ve třech letech, afroamerickou literaturu na Yaleově univerzitě. Absolvovala ji s vyznamenáním v roce 1987, o dvanáct let později jí škola udělila i čestný doktorát. Mezitím se ovšem soustředila hlavně na hereckou kariéru, ke které na začátku 90. let přidala i režii a produkci. Debutovala snímkem Človíček Tate (1991).

Ačkoli se svými snímky uspěla i na festivalech, například na slavné přehlídce v Cannes v roce 2011 uvedli její drama Pan bobr s Melem Gibsonem v hlavní roli, o pět let později pak thriller ze světa financí Hra peněz, do kterého obsadila George Clooneyho a Julii Robertsovou, přece jen je nejvíc známá jako herečka. Její záběr je široký. Od komediálního westernu Maverick (1994) přes sci-fi Kontakt (1997) až po drama Tajemný let (2005).

Zatím naposledy se Jodie Fosterová před filmovou kamerou objevila v dramatu z nedávné historie Mauritánec: Deník z Guantánama (2021), který jí vynesl už třetí Zlatý glóbus, tentokrát za vedlejší roli. Loni také dostala cenu za celoživotní přínos filmu na festivalu v Cannes.

Herečka, která díky studiu na francouzském lyceu plynně hovoří Moliérovým jazykem a do francouzštiny pravidelně dabuje sama sebe, kromě natáčení pěstuje kickbox, jógu, karate, aerobik nebo vzpírání.