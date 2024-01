Generace Z? Pracovat s těmito lidmi bývá opravdu otravné, říká Jodie Fosterová

Jodie Fosterová přiznala, že považuje generaci Z (lidé narozeni od poloviny 90. let 20. století do roku 2010) za „občas opravdu velmi otravnou“. Doufá však, že může pomoci současným mladým hvězdám najít cestu k tomu, aby se „naučily uvolnit se a tolik se vším nestresovat“.

„Generace Z? Tihle lidé jsou opravdu otravní. Zejména ve chvíli, když s nimi musíte spolupracovat. Napíšou třeba SMS: ‚Dnes nemám náladu, přijdu až v 10:30.‘ Nebo jim často musím odepisovat na e-maily plné gramatických chyb s dotazem, proč si po sobě před odesláním alespoň nezkontrolovali překlepy a pravopis? A oni na to: ‚Proč bych to dělal, není to trochu omezující?‘“, popisuje herečka v rozhovoru pro deník Guardian s tím, že má jako šedesátnice v dnešní době často velký problém porozumět novým postojům k práci, se kterými se setkává.

Říká, že po více než pěti desetiletích strávených v Hollywoodu, je pro ni důležité, pomáhat současným začínajícím hercům proplouvat rozbouřenými vodami filmového průmyslu.

Jodie Fosterová na Zlatých glóbech (Los Angeles, 7. ledna 2024)

Co podle ní potřebují? „Musí se naučit uvolnit se a přicházet na natáčení také s něčím vlastním. Můžu jim pomoci to najít, což je mnohem zábavnější než se soustředit jen na to, jak se naučit dokonale své věty ze scenáře a schovat se za svou filmovou nebo seriálovou postavu,“ vysvětluje Fosterová.

V rozhovoru také prozradila, jak zvládá výchovu dětí, které má s expartnerkou Cydney Bernardovou a nyní je vychovává spolu s manželkou Alexandrou Hedisonovou (bývalá přítelkyně moderátorky Ellen DeGeneresové).

„Když byl starší syn na střední škole, snažil se pochopit, jak se má chovat k dívkám, aby ho obdivovaly a obletovaly. Poté, co sledoval nějaký seriál, dospěl k závěru, že se musí začít k ženám chovat jako hajzl, protože to je to, co holky chtějí a budou ho za to adorovat. Musela jsem mu dlouho vysvětlovat, že to tak není. Být parchant se nerovná tomu být tím pravým mužem, jak se nám současná kultura mnohdy snaží namluvit,“ dodala herečka.

VIDEO: Herečka Jodie Fosterová v rozhovoru pro W Magazine (2024):