Nepodstoupila jsem plastiku a nemám ani botox, zdůrazňuje kočičí žena

Jocelyne Wildensteinová znovu zopakovala, že nikdy nepodstoupila žádnou plastickou operaci. Odmítá i jakékoli výplně, protože slyšela nešťastné příběhy těch, kteří to podstoupili.

„Plastickou operaci jsem nepodstoupila, bojím se toho, co se může stát. Nemám ráda na sobě něco tak těžkého. Někdy je to trochu těžké a hrozné,’ řekla Wildensteinová deníku The Sun.

Přiznává, že vyzkoušela botoxové injekce, ale výsledek byl špatný. „Nemám ráda botox. Každý na něj reaguje jinak. Já jsem botox měla jen dvakrát. Nevím, jestli jsem alergická, ale když jsem ho měla, nedělalo mi to dobře. Otekl mi obličej,“ popsala.

Změny svého vzhledu sama vnímá jinak než veřejnost. Tvrdí, že mění účesy a oblečení a proto působí jinak na fotkách. Když novináři upozorňují, že se jí změnily rysy v obličeji, je to podle ní jejich problém. „Novináři mohou říkat, co chtějí, co cítí. Nikdy se neobtěžuji s tím, abych jim to vyvracela, protože to opravdu není můj problém,“ řekla.

Změnu vzhledu nevnímá ani její partner Lloyd Klein, který vždy stál v tomto ohledu při ní.

„Nechápu tisk a celou tu věc s kočičí ženou, protože Jocelyn tak vždycky vypadala. Nikdy neudělala nic pro to, aby změnila svůj obličej. Mám fotky z doby, kdy jí bylo 16 let, na kterých vypadá úplně stejně jako dnes,“ řekl Klein s tím, že příběhy o plastických operacích Wildensteinová si vymyslel její exmanžel.

jocelynewildenstein Happy Birthday to my beautiful daughter #tb in my Parisian home at the Chateau de Marienthal .

Ten totiž v roce 1998 prohlásil, že jí plastiky rozmlouval, ale neposlouchala „Byla blázen. Vždycky jsem se to dozvěděl až jako poslední. Myslela si, že si může opravit obličej jako kus nábytku. Takhle kůže nefunguje. Ale ona mě neposlouchala,“ řekl tehdy Alec Wildenstein, s nímž má Wildensteinová dvě děti.