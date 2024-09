Kočičí žena Jocelyn Wildensteinová ukázala, jak vypadala před plastikami

Jocelyn Wildensteinová zveřejnila na Instagramu fotografii u příležitosti narozenin dcery Diane. „Všechno nejlepší k narozeninám mé krásné dceři Diane Wildensteinové,“ napsala ke snímku, kde nemá žádné plastické operace. Původně přidala i věk dcery 45 let, který později smazala.

Jocelyn Wildensteinová byla v letech 1977 a 1999 vdaná za miliardáře a obchodníka s uměním Aleca N. Wildensteina. Kromě dcery Diane měli ještě syna Aleca Jr. Její exmanžel zemřel v roce 2008.

Důvodem jejich rozvodu v roce 1997, který se táhl dva roky, byla podle Wildensteinové manželova nevěra. „Začalo to být příliš okaté. Byly to mladé dívky a chodily do stejných restaurací jako my. Nebyla tam žádná diskrétnost, nic,“ řekla listu The Sunday Times.

Její manžel zase tvrdil, že svou ženu nepoznává kvůli plastickým operacím. „Byla blázen. Vždycky jsem se to dozvěděl až jako poslední. Myslela si, že si může opravit obličej jako kus nábytku. Takhle kůže nefunguje. Ale ona mě neposlouchala,“ prohlásil v minulosti Alec N. Wildenstein.

Jocelyn Wildensteinová v Los Angeles (24. května 2023)

„Najal si novináře a zaplatil plastickému chirurgovi, aby potvrdil, že jsem si úplně změnila obličej,“ řekla pak Wildensteinová s tím, že exmanžel o ní prohlašoval, že se z ní stalo monstrum.

Konec manželství provázelo rekordní vyrovnání ve výši 2,5 miliardy dolarů.

Přestože Wildensteinová během rozvodu tvrdila, že plastiky podstupovala kvůli manželovi, který nesnášel společnost starých lidí a chtěla splnit jeho očekávání ohledně krásy, později zákroky zapírala. Své rysy odůvodnila švýcarskými předky a rozhodně odmítla, že by za nimi stály plastické operace. Tvrdí, že vždycky vypadala jako Brigitte Bardotová.

„Na žádné operaci jsem nebyla. Vypadám pořád stejně. Možná jsem dřív byla ještě hezčí, protože v mládí máme takovou tu svěžest, kterou s přibývajícími léty ztrácíme. Ale oči, tváře i nos mám pořád stejné,“ tvrdila v roce 2018.

Wildensteinová už několik let žije s oděvním designérem Lloydem Kleinem (56). Její snoubenec plánuje natočit o životě kočičí ženy dokument. „Chtěl bych, aby mladou Jocelyn hrála Jennifer Lawrencová a do role Aleca bych vybral Ramiho Maleka,“ prohlásil Klein.