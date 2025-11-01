Na dětství nevzpomínala s láskou. Více než deset let strávených v severní Africe pro ni bylo těžkou zkouškou. Marlène Jobertová se setkala s ponižováním, nenávistí i útlakem. A není divu. Na okupanty se nikdy nikdo přívětivě nedíval. Francouzi se ve 40. letech minulého století netěšili v Alžírsku příliš velké popularitě, tím spíše vojáci, kteří se v kolonii starali o zachování pořádku. Jednomu z nich se v Alžíru 4. listopadu 1940 narodila dcera Marlène.
Důstojník letectva Charles Jobert měl s manželkou, italskou herečkou Elsou Lunghini, celkem pět dětí, takže rodina žila velmi skromně, navíc v neustálém strachu o život. Všichni si oddechli až v roce 1954, kdy se přestěhovali do Francie a usadili se v Dijonu.
V té době byla i velmi úspěšnou a známou fotomodelkou, a protože se nevyhýbala ani erotickým fotografiím, brzy si vybudovala pověst sexuálního symbolu.