Lady Gaga i Joaquin Phoenix drželi kvůli rolím v Jokerovi drastickou dietu

Joaquin Phoenix je známým veganem, už několik let nekonzumuje žádné živočišné produkty. Přesto nebyl pro roli Jokera dost hubený. Musel během několika týdnů shodit 22 kilogramů, takže jedl jen jablka a hlávkový salát.

Podle svých slov se z toho málem zbláznil. „Když zhubnete tolik kilogramů za tak krátkou dobu, ovlivní vás to velmi i psychicky. Začnete z toho tak trochu šílet,“ říká.

„Nebudu mluvit o specifikách stravy, protože si myslím, že to nikoho nezajímá. Ale tentokrát mi to přišlo trochu komplikovanější, protože jsem při hubnutí zároveň absolvoval mnoho tanečních zkoušek. Hubnutí mi tedy připadalo obtížnější, protože jsem neměl žádnou energii. Už je to v pohodě, ale pravda je, že je mi devětačtyřicet let a něco takového bych už asi neměl svému zdraví dělat,“ uvedl herec.

Lady Gaga a Joaquin Phoenx ve filmu Joker: Folie à Deux

Zhubnout musel i v době, kdy natáčel první díl Jokera. Tehdy svůj proces hubnutí důkladně popisoval. Tehdy svůj proces hubnutí důkladně popisoval. „Vím, že jsem minule o té dietě pořád mluvil, ale je tak těžké ji držet. Stane se to vaší naprostou posedlostí, protože celou dobu pracujete jen na tom, abyste dosáhli určité hmotnosti. Takže nakonec o tom logicky pořád mluvíte. Pak to vyzní tak, že herec stále dokola mlel jen o tom, jak moc zhubl,“ říká.

„Na konci mi ze mě samotného bylo zle. Naštval jsem se na sebe, že jsem z toho dělal tak velkou věc, protože pravda je, že herec pro natáčení prostě udělá, co musí,“ prohlásil Phoenix letos na filmovém festivalu v Benátkách před uvedením snímku Joker: Folie à Deux.

Podobně drastickou dietou si prošla i Lady Gaga, která v pokračování Jokera ztvárnila roli Harley Quinn. Zpěvačka se podle svých slov zaměřila na vyváženou stravu, vyhýbá se lepku, konzumuje převážně ovoce, zeleninu, proteinové tyčinky a pije zelený čaj. Zcela naopak vyloučila průmyslově zpracované potraviny.

VIDEO: JOKER 2: Folie à Deux (2024), Lady Gaga a Joaquin Phoenix: