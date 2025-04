Jejími osudovými rolemi se staly mrchy. Joan Collinsová oslňuje i po devadesátce

Vloni v květnu oslavila 91. narozeniny, přesto vypadá atraktivně. Dokonale nalíčená, dokonale učesaná, dokonale oblečená. Dokonale šťastná po boku pátého manžela, o 32 let mladšího producenta Percyho Gibsona. Jako by zosobňovala zlatou éru Hollywoodu, kdy hvězdy přitahovaly svůdností a nestárnoucí tváří. Přiznává, že ráda nosí džíny, ale do restaurace by v nich nevešla.

V roli majitelky nočního klubu a nymfomanky byla k vidění dost odhalená – a ve svých pětačtyřiceti letech za ni sklidila obrovský obdiv.