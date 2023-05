Vyhýbá se slunci, cvičí a denně plave. Mrše z Dynastie Collinsové je 90 let

Kromě víc než sedmi desítek filmů si zahrála i v mnoha televizních, také vystupovala na Broadwayi a cestovala s mnoha divadelními produkcemi. V roce 1983 dodala její slávě lesku hvězda na hollywoodském chodníku slávy a v roce 1997 ji britská královna Alžběta II. povýšila do šlechtického stavu za její zásluhy v charitě.

„Jsem pyšná na to, že jsem přežila sedm dekád v tomto drsném průmyslu. Myslím, že takových hereček není mnoho,“ prohlásila Joan Collinsová v roce 2021 pro portál Irish Times.

Joan Collinsová v 60. letech

U filmu začínala rolemi prostitutek a mladých delikventek. Joan Henrietta Collinsová přišla na svět 23. května 1933 v Londýně v rodině uměleckého manažera Josepha Collinse a učitelky tance Elsy Collinsové. Joseph byl židovského původu a pracoval mimo jiné pro zpěvačku Shirley Basseyovou, kapelu Beatles a zpěváka Toma Jonese.

Joan byla nejstarší ze tří sourozenců. Vystudovala Královskou akademii dramatického umění a její první větší rolí v britském filmu s názvem I Believe in You (1952) byla dívka s temnou minulostí: „Dostala jsem se do škatulky britských delikventek,“ vzpomínala později.

Vstupenku do Hollywoodu jí zajistil snímek režiséra Daryla Zanucka Země faraonů (1955) z produkce společnosti 20th Century Fox. Zanuck jí nabídl smlouvu a v Hollywoodu v 50. letech dále natočila třeba snímek Ostrov na slunci či western Drzá čela. V další dekádě se ucházela i o roli Kleopatry, kterou nakonec získala Elizabeth Taylorová.

Po příchodu do Hollywoodu prožila tato energická půvabná herečka několik románků, třeba se Sydneym Chaplinem, synem Charlieho, či se zpěvákem Harrym Belafontem. Obzvláště vášnivý byl její vztah s legendárním Warrenem Beattym. Přišla s ním do jiného stavu, ale jak nedávno prozradila, nelituje, že šla na potrat, protože by to znamenalo smrt její kariéry. Beatty požádal Collinsovou o ruku, ale jeho následná nevěrnost ji přiměla zasnoubení zrušit.

Prvním šťastlivcem, který si ji vedl k oltáři, se tak v roce 1952 stal tehdejší herecký idol Maxwell Reed. Collinsová mu ale po čtyřech letech dala vale kvůli další lásce, herci a zpěvákovi Anthonymu Newleyovi. Vzali se v roce 1963 a narodila se jim dcera Tara a syn Alexander. S Newleym se Collinsová rozvedla kvůli řediteli nahrávacích studií Ronu Kassovi. Se třetím manželem vydržela deset let a měli dceru Katy. A v roce 1985 šla Collinsová svatební uličkou počtvrté, s popovou hvězdou Peterem Holmem. Po trpkém rozvodu s ním o dva roky později prohlásila, že se už vdávat nebude. Vdala se ovšem i popáté.

„A to říkali, že nám to nevydrží!“ napsala herečka na Instagramu k fotografii oslavy 16. výročí svého pátého manželství s Percym Gibsonem. O 32 let mladšího producenta si vzala v roce 2002, takže jsou spolu již přes dvacet let. Poznali se na natáčení filmu s příznačným názvem Love Letters (Milostné dopisy), jehož byl producentem. „Cítím k Percymu, co jsem nikdy k žádnému muži necítila. Věřím proto, že pokud tohle mé manželství nebude poslední, bude alespoň nejdelší a opravdu nádherné,“ nechala se před lety slyšet Collinsová.

Spisovatelka Jackie Collinsová (vlevo) a její starší sestra, herečka Joan Collinsová na večírku Vanity Fair k Oscarům (22. února 2015)

V roce 1978 dostala také příležitost pracovat se svou mladší sestrou, spisovatelkou Jackie Collinsovou (1937–2015), na adaptaci jejího románu Stud. „V tomto filmu jsem byla ve čtyřiačtyřiceti letech prakticky nahá. Na roli jsem měla báječné ohlasy. Je to smutné, když si dnes herečky stěžují na to, že po čtyřicítce nedostávají sexy role. Producenti sázejí hlavně na teenagery,“ prohlásila později. Tato kniha se stala bestsellerem, podobně jako autobiografie Joan s názvem Past Imperfect, kterou publikovala v témže roce. Celkem jí vyšlo 16 knih.

Do klíčové role její kariéry, Alexis Carrington Colbyové, ji obsadili v roce 1981. Tato intrikánka, oslnivá, nebezpečná a prohnaná, jí zajistila cenu Zlatý Glóbus a seriál byl velmi úspěšným po celá 80. léta. V polovině 80. let se Joan se také seznámila s britskou princeznou Dianou, o které po jejich prvním setkání prohlásila, že je „úchvatná.“ Staly se z nich přítelkyně a setkaly se ještě několikrát.

„Jako by to byla ta nejcennější komodita, která existuje. A to nejen v kosmetice, ale také v módě, divadle, televizi, filmu. Jen mládí, mládí, mládí!“ prohlásila Joan Collinsová jednou pro magazín Hello! na téma dnešní společnosti, posedlé mládím. Podle ní ale není třeba házet flintu do žita. Nedávno sama vytvořila vlastní kosmetickou řadu s názvem Joan Collins Nadčasová krása, která má ženám pomáhat.

Něžnější pohlaví by podle ní totiž mělo o sebe neustále pečovat. „Není žádný důvod, proč nemůžete vypadat skvěle ve všech fázích svého života, když je vám 40, 50, 70 a více let,“ uvedla herečka. A také prozradila své vlastní recepty: Od dvaceti se vyhýbá slunci, dvakrát týdně cvičí s osobním trenérem a denně plave. A svému mladistvému zjevu pomáhá jídelníčkem: „Nikdy se nepřejídám a nejím nezdravě, neboť vypadáte podle toho, co jíte.“

Ale ani její život nebyl vždy jen procházkou růžovým sadem. Nejtěžší chvíle prožívala, když v období rozvodu se čtvrtým manželem její tehdy osmiletou dceru srazilo auto. Po několikatýdenním kómatu se ji podařilo vrátit k životu. Collinsová těžké životní chvíle přežila i díky své povaze. „Je ve mně trochu z Alexis, ta pružnost, síla a ctižádost,“ komentovala to pro média.

Stále vitální Joan Collinsová, která se podle svých slov vždycky snažila žít svůj život s nadšením a rozkoší, dnes žije střídavě v Los Angeles, v Londýně a na francouzské Riviéře u St.Tropez.