Jitko, přejeme dodatečně všechno nejlepší a jsme zvědaví, jak se vám daří. Jste spokojená?
Děkuji vám za milé přání! Jsem spokojená a daří se mi, myslím, dobře. Květen jsem strávila na cestách, byla jsem ve své milované Třeboni a pak také v Rakousku a v Maďarsku se svými nejbližšími přáteli. Takže jsem odpočatá, nabitá energií a teď mě čeká spousta krásné práce.
Já jsem měla vždycky dva druhy lásek. Ty milostné, osobní a potom skvělé kolegy, na které jsem byla napojená a vnímali jsme se tak, jak to kolikrát nedovedou ani manželé.