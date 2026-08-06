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Zelenková o Pergnerovi: Viděl mě nahou bez plavek, jeho větu nikdy nezapomenu

Renato Salerno
Zpěvačka Jitka Zelenková (76) se v rozhovoru pro iDNES.cz rozpovídala o svém věku, plánech i šedesáti letech na scéně, které oslaví příští rok. Zavzpomínala také na Eduarda Pergnera a prozradila, proč ji kdysi při pohledu na její opálené tělo nabádal, aby „umřela mladá“.
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Helena Vondráčková, Janis Sidovský, Pavel Vítek a Jitka Zelenková na koncertě Diany Ross v Plzni (29. července 2026)
Jitka Zelenková na oslavě 90. narozenin Václava Hybše
Jitka Zelenková
80 fotografií

S krásně letně naladěnou Jitkou Zelenkovou se setkáváme před koncertem Diany Ross v amfiteátru Lochotín nedaleko Plzně. Jste její fanynkou?
Nejdřív musím podotknout, že je tady asi sto stupňů a že je nám všem ukrutné horko. (smích) Ale samozřejmě se, stejně jako většina lidí, kteří dnes dorazili, velice těším. Byla jsem velkou fanynkou Diany Ross hlavně v 80. a 90. letech, kdy jsem si kupovala opravdu hodně jejích desek, samozřejmě vinylových.

Také jste natočila některé její písně.
Konkrétně si vzpomínám na krásný duet z filmu Endless Love, který jsem nazpívala s Karlem Černochem. Česká verze se jmenuje Můj ideál a myslím, že se nám povedla. Na Dianu Ross mám navíc krásnou vzpomínku z roku 1985. Byli jsme tehdy na turné a měli jeden den volna. Tuším, že to bylo v německém Essenu. Koupila jsem si lístek na její koncert, byla jsem od ní opravdu kousek a absolutně mě ohromila a oslnila.

Znáte i filmy s Dianou?
Viděla jsem film Billie zpívá blues, kde ztvárnila Billie Holiday. Zpívala tam jazz a nádherně hrála. Diana Ross je zkrátka pojem a legenda. Jsem proto velice zvědavá, jaké to bude vidět ji po tolika letech znovu, a navíc tady na Lochotíně. To by mě v životě nenapadlo.

sametovyhlas

DIANA ROSS? Naprostá bomba! Skvělá kapela, dokonalý zvuk, úžasná atmosféra, krásný letní večer, ale hlavně… to charisma, ta energie, ten drive a ty kostýmy! Diana je prostě extra třída! Smekám a tleskám a taky děkuji za krásný zážitek @jaroevent, kteří Dianu do Česka poprvé přivezli! ❤️❤️❤️ A gratuluju @4tenori_official k té senzační příležitosti být Dianinými předskokany
A taky moc děkuju za všechna milá setkání se spoustou známých i neznámých Moc mě potěšila! ❤️

30. července 2026 v 10:36, příspěvek archivován: 5. srpna 2026 v 9:47
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Takže česká ikona se dnes přijde podívat na tu americkou.
To by mi ve srovnání s Dianou Ross velice lichotilo. Nemyslím si, že bych se k ní vůbec přiblížila. Budu ji tiše obdivovat.

Když se řekne Jitka Zelenková, mnoha lidem se vybaví také texty Eduarda Pergnera. Jak často na něj vzpomínáte? Je nějaká jeho věta, která vám dodnes zní v hlavě?
Teď budu trochu drsná. Eda rád manuálně pracoval na své chalupě. Já jsem se tam jednou opalovala bez plavek, byla jsem v takovém tom krásném rozpuku a měla úplně hnědé tělo. Eda se na mě podíval ze střechy a řekl: „Jitunko, ty bys měla umřít mladá.“ (smích) Samozřejmě to byla nadsázka, ale tuhle větu si budu pamatovat navždy.

Člověk musí v životě pořád nacházet energii a nějaký hnací motor. Je pro vás důležité nevzdávat se a stále jít dál?
Samozřejmě, to je jedna z motivací. Ale tou druhou a možná největší je, že o mě lidé pořád mají zájem. Na koncertech mě baví zpívat i písničky, které třeba úplně neznají, a během večera je přesvědčit, že právě toto se líbí mně. Když je to nakonec osloví a vidím, že jsou šťastní, je to pro mě ten největší hnací motor.

Lidé jí přejí ke svatbě. Nevěřte všemu na sítích, varuje Jitka Zelenková

Jaké je vaše léto 2026?
Pestré. Chvíli jsem byla na horách, nějaký čas jsem strávila v Alpách, pak jsem zase doma. Do toho mám různé akce a letní vystoupení. Takže chvíli volno, chvíli práce. Musím říct, že dřív jsem vedro milovala, ale tohle už je trošku moc. My si ale stěžujeme pořád. Když je zima, vadí nám zima, když je horko, vadí nám horko. Je to ale prima a za chvíli bude po létě, tak si ho važme.

Loni jste měla velké koncerty, některé se kvůli nemoci musely přesouvat. Chystáte něco velkého také letos?
Speciálně v Praze se podle mě nedá dělat velký koncert každý rok. Alespoň já nad tím takhle přemýšlím. Když už se něco takového dělá, musí se to pořádně připravit. Jsem divadelní zpěvačka a dělat za každou cenu každý rok velký pražský koncert, to není nic pro mě. Ale něco velkého? Nevím. Příští rok budu mít šedesát let zpívání. Vlastně ještě sama nevím, co všechno chystám, ale šedesát let v profesi už je číslo, se kterým by se asi něco udělat mělo. Tak uvidíme.

Hraje někdy roli ješitnost? Nebýt Googlu, možná by lidé ani nevěděli, kolik je vám let, a vy byste mohla pořád tvrdit, že je vám pětadvacet.
V žádném případě! Já svůj věk říkám veřejně a nahlas. Nedávno jsem to řekla i v televizním přenosu. Je mi prostě 76 let, stejně to všichni vědí a já s tím vůbec nemám problém.

Navíc na svůj věk rozhodně nevypadáte.
O to nejde. Samozřejmě, každý věk má svoje. Vím, že komu je třicet, ten je na tom nejlíp. Každý věk má ale něco do sebe. Samozřejmě bych uvítala, kdyby měl člověk víc síly a mohl dělat všechny možné věci jako dřív. Já jsem ale natolik střelená, že mě různé blbosti napadají i v tomhle věku. Takže se možná ještě dočkáte nějakých překvapení. (smích)

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