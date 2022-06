S věkem jsem čím dál ukecanější, směje se Jitka Zelenková

Zpěvačka před dvěma lety oslavila kulaté narozeniny, ale teprve nyní jí okolnosti dovolily oslavit je s fanoušky koncerty. „Jmenuje se to Znovu 70,“ představila Zelenková svoji koncertní šňůru a smířlivě dodala, že všechno má svůj smysl.

„Třeba se nám z toho nakonec vyvrbilo i něco hezčího, než mělo být předtím. Tamto mělo být takové větší a teď jsme to dali do menšího prostoru v Praze, do divadla, a já jsem zjistila, že mi to sedí daleko víc,“ vysvětlila s tím, že pražský koncert už byl v květnu, v Bratislavě a Brně se chystá koncertovat na podzim.

S ohledem na covidové okolnosti se Jitka Zelenková před časem dokonce pustila do streamování. „Kamarádi mě přemluvili, abych udělala stream. Řekněme před půl rokem jsme to nastartovali. Já jsem se tomu nejdřív bránila, že streamovat není dobrý, že si tím budu ubírat publikum na koncerty. Tak jsme se rozhodli, že budu jenom povídat. Udělali jsme stream, který měl být krátký, ale protože jsem s věkem čím dál tím ukecanější, tak se to natáhlo na hodinu. Ale mělo to docela ohlas,“ prozradila.

Zpěvačka ale nejdřív měla obavy, co bude říkat. Nakonec se to podařilo. Prý přitom myslela právě na Jana Krause, se kterým plně souhlasí, že svět showbyznysu se radikálně mění a je potřeba být flexibilní. „Já vůbec nejsem konzervativní a nikdy jsem nebyla,“ řekla o sobě Zelenková a doložila to historkou, jak se v roce 2017 nebála pustit do úplně jiného hudebního žánru.

„Jsem zvyklá zpívat balady a zaměřuju se spíš na pomalejší písničky, ale dostala jsem nabídku na zpívání elektronické muziky a na duet s takovým docela kontroverzním týpkem, který se jmenuje Samir Hauser a jeho alter ego je Bruno Ferrari. Myslela jsem si nejdřív, že je to snad nějaká skrytá kamera, proč žádá o duet zrovna mě. Pak jsem si řekla, tak co, to je výzva, to může být dobrý, a šla jsem do toho. A bylo to zajímavý a hrozně mě to bavilo!“ přiznala.

O tom, že má zpěvačka mladistvé a moderní smýšlení, svědčí také to, že ji stále baví probírat se novými věcmi z hudebního světa, aktivně je vyhledávat a přemýšlet nad nimi. Pozitivně hodnotí možnost, že je ke všemu snadný přístup, ale kritizuje to, že jsou si často dost podobné.

„Myslím si, že teď je obrovské množství senzačních zpěváků po celém světě, kteří jsou si hodně podobní. Zpívají jedním, tím moderním stylem, hlavně aby všechno dobře vypadalo a bylo to in, ale osobnost se v tom hledá hrozně těžko. A proto si myslím, že vždycky vynikne někdo, kdo se nějakým způsobem odlišuje, kdo je jiný. A těch zase není tolik,“ dodala.

Nakonec Jitka Zelenková zavzpomínala i na to, že u nás v podstatě patří mezi průkopníky rapu s písní Někdo nám do toho vlez z roku 1985, kterou si přímo vyžádala od Ondřeje Soukupa. Se zpěvačkou si v ní zarapovali Miloš Skalka a Jakub Jakoubek.