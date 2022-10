Když máte pěkný výraz, vrásky vůbec nevnímáte, říká Jitka Zelenková

Jak se Jitka Zelenková stará o svou pleť a o svou kůži? Dáváte si pozor na ochranu před sluncem po celý rok?

Ne. Když jsem přímo na slunci, tak používám ochranné faktory. Ale na jaře, když je to prudké sluníčko, tak si dávám máslo pro rychlé zhnědnutí bez faktorů. Vím, že to není dobře a že pleť se má chránit. Nedávám žádný návod, ale jsem prostě tmavý typ. Maminka byla taky taková a byla bez vrásek. Celá rodina jsme milovníci slunce a vždy jsme byli. Asi jsem to zdědila, takže bez sluníčka nemůžu vůbec žít.

Svět ženského půvabu bývá mnohdy nákladný. Dáte mi jistě za pravdu. Ale za co jste vy ochotná utratit nejvíc?

Co se kosmetiky týká, investuji do různých prostředků na vlasy, samozřejmě. Potřebuji na ně speciální věci, když je mám takto kudrnaté. Chce to spoustu kondicionérů, různých speciálních gelů, speciální šampony, masky. Za to dávám nejvíce peněz. A pak se budete divit, neutrácím třeba za krémy, ale za tělová mléka. Těch spotřebuju úplně nejvíc, protože se mažu od rána do večera. Mám sklon spíš k suché kůži, takže se musím mastit a mastit. Jedno velké kvalitní mléko mám pryč během týdne.

Nechci říkat, že Jitka Zelenková musí být namazaná, aby si to nikdo nevyložil špatně…

To je dobrý titulek: Musí být stále namazaná! (smích). Kromě toho tělového mléka mi pak na pleť už stačí dobrý hydratační a co nejvíc mastný krém. Jinak, že bych byla fajnovka a dávala obrovské peníze za kosmetiku na obličej, to ne. Radši investuji do dobré líčící, tedy dekorativní kosmetiky, kdy si jednou za čas opravdu nakoupím různé věci, které mi pak vydrží až do smrti, protože toho mám dost.

Když se podíváte třeba do zahraničí na zpěvačky, jste ráda, že tady v Česku je dovoleno lidem přirozeně stárnout?

Nevím, co to je přirozeně stárnout? Co to znamená, je dovoleno? Vůbec si to neumím přeložit…

Přijde mi, že v Americe jsou celebrity pod tlakem, kterému snadno podléhají a chtějí být nonstop mladé. Tím pádem investují do výplní, plastik. Tady to právě nikdo až tak neřeší.

Myslím, že je to také hodně záležitost sociálních sítí. Je s podivem, ale čím dál tím víc tento trend napodobují mladé holky, které to nepotřebují. Když vidím různé instagramové fotky, vždyť ony si začínají být všechny strašně podobné. To není úplně směr, který je mi sympatický. Protože se ztrácí osobnost.

sametovyhlas Prázdniny možná skončily, ale léto ještě ne! Doufám, že se máte dobře a užíváte si ho Já moooooooooooooc! ☀️ #leto #miluju #dovolena #jitkazelenkova oblíbit sdílet odpovědět uložit

Takže jste proti plastikám?

Myslím, že když je ta možnost a máte nějakou vadu nebo něco stárne tak, že vám to překáží, tak absolutně nejsem proti. Jako třeba i muži chodí na operaci víček, takže to je úplně běžná věc. Ale vylepšování jako veliké pusy a to, co je nyní trend, tak nevím. Mně se to moc nelíbí a připadá mi to někdy trošku směšné. Mladé holky to napodobují, protože se dívají na ty fotky.

Je prostě jenom smršť něčeho, co je méně důležité. Co vyzařujete ze sebe je důležitější. Mám takovou jednu svou větu, kterou se řídím. Výraz je důležitější než vrásky. Můžete mít vrásek plný obličej, ale když máte prostě pěkný výraz, tak ty vrásky vůbec nevnímáte. Někdo může být úplně vyhlazený a vypadá jak smutný pes. Nevím, jak jsou hvězdy v Americe pod obrovským tlakem, ale taky jsou hvězdy, které stárnou i takzvaně přirozeně. Je jich celá řada, třeba francouzské herečky. Evropa je v tomto asi trošičku jiná.