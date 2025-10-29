Odmítla jsem Muchu a dodnes mě to mrzí, vyčítá si Jitka Zelenková

Akty to ale nejsou ani tentokrát. Fotografka Lenka Hatašová vytvořila s pomocí umělé inteligence snímek, na kterém zpěvačka oblečená do zeleného overalu vypadá jako jedna z múz Alfonse Muchy – Jiřího otce a slavného malíře, který šperky pro Sarah Bernhardtovou navrhl. „Když Lenka přišla s tématem fantazie, okamžitě mě napadlo něco v tomto stylu. Oživila jsem si tak spoustu vzpomínek,“ naznačuje tajemně Zelenková.
V 70. letech byla totiž častým hostem v domě Muchových na Hradčanech. Spisovatel Jiří Mucha v historické budově schraňoval některé otcovy obrazy, historický nábytek a hlavně tam pořádal bujaré večírky, na kterých se scházela pražská kulturní elita od Václava Havla přes Miloše Kopeckého, Petra Hapku až po Karla Gotta.
Zelenková poprvé slavný dům navštívila v roce 1973. S Muchou už se v té době znali od vidění z divadla Rokoko, které Mucha navštěvoval a kde Zelenková vystupovala. Přijít na vyhlášené akce na Hradčanech se ale ostýchala, přesto, že dostala pozvánku opakovaně.
„Nejdřív jsem si tam vůbec netroufala jít, protože se o těch akcích proslýchalo leccos. Bála jsem se, a to jsem byla celkem volnomyšlenkářská. Pak mě ale přece jen přemohla zvědavost,“ přiznává. Dnes je prý ráda, že atmosféru oněch večírků mohla zažít.
Pohledy od Muchy
A přestože na akty nedošlo, přece jen v domě na Hradčanském náměstí 6, který dodnes spravuje rodina Alfonse Muchy, sérii snímků nafotila. Jejich autorem byl fotograf Pavel Jasanský. Je na nich oblečená do dobového secesního kostýmu a jednu z nich později použila na obal svého alba Close-Up.
S Jiřím Muchou a jeho partnerkou Martou Kadlečíkovou udržovala blízké přátelství. Mucha jí psal ze svých pobytů v Paříži a opakovaně ji do Francie zval. „Měl ke mně takový až otcovský vztah a často mi psal, že bych se měla naučit francouzsky a taky abych hodně četla. Já jsem ale žila jsem jenom koncerty a natáčením, takže mi ta cesta do Paříže pořád nějak nevycházela,“ vysvětluje Zelenková, která si také posteskla, že ve městě nad Seinou nebyla dodnes. „A to jsem zpěvačka milostných písní. Snad to ještě stihnu,“ říká v nadsázce s tím, že na příští rok si plánuje víc volna než letos, kdy slaví půlkulatiny.
„Měla jsem sérii narozeninových koncertů v místech, ke kterým mám blízký vztah,“ popisuje. Poslední ze série hudebních oslav ji čeká v neděli 2. listopadu v pražském Divadle na Vinohradech. Kromě koncertu samotného, jehož hosty budou například Felix Slováček, Ondřej Ruml nebo David Kraus, v ten večer pokřtí také nové album. „Je to živá nahrávka z červnového narozeninového koncertu a já jsem nadšená z toho, že mám konečně zvukový záznam celého koncertu,“ směje se.
5. června 2025