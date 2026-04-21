Lidé jí přejí ke svatbě. Nevěřte všemu na sítích, varuje Jitka Zelenková

  17:33
Zpěvačka Jitka Zelenková (75) se stala obětí podvodu na sociálních sítích. Přečetla si o sobě, že se vdala a s manželem nejspíš čekají miminko. V dalším příspěvku zase leží v nemocnici na kapačkách. Zpěvačka by to prý neřešila, ale zarazilo ji, kolik lidí těmto nesmyslům opravdu věří.
Jitka Zelenková | foto: Lenka Hatašová / ATT Investments CZ SE

„Moji milí, tak jsem se právě dozvěděla, že jsem se asi vdala. Narazila jsem na jeden profil na sociálních sítích, kde se objevila fotka ze svatby, na které jsem nevěstou ‚jakože já‘. Ženich má dokonce v ruce fotku ultrazvuku, což má zřejmě evokovat, že spolu čekáme miminko,“ začala Jitka Zelenková svůj příspěvek.

Přiznala, že by celou věc nechala plavat, tak jako spoustu dalších podobných nesmyslů, které se čas od času objeví. „Jenže… naprosto mě šokovalo, kolik lidí mi pod tím příspěvkem gratuluje a přeje hodně štěstí. Naprosto vážně. Protože by je nejspíš vůbec nenapadlo, že s nimi může někdo takhle manipulovat,“ napsala zpěvačka.

„A nejde tady vůbec o Zelenkovou. I když se Vám přiznám, že když jsem viděla ‚svoji‘ fotku na kapačkách, v první moment jsem se opravdu vyděsila. Bohužel se to na tom profilu, který má tisíce sledujících, týká i řady mých kolegů. Tyhle jakože nevinné hry jsou jen malou součástí cíleného útoku na důvěřivost a ostražitost každého z nás,“ míní.

Svět se podle zpěvačky neskutečně rychle mění a přináší úskalí, na která mnozí nebyli zvyklí. „Už teď ztrácíme jako lidstvo schopnost se v tom všem vyznat — a pokud to nezměníme, roste riziko, že snadno podlehneme prvnímu ‚spasiteli‘, který se nás rozhodne ‚zachránit‘. Přiznávám, že v tom samozřejmě taky sama plavu. Učím se to za pochodu. Ale vím, že je to jeden z největších úkolů, který máme,“ dodala a přidala i pár rad pro své sledující.

Jitka Zelenková své fanoušky upozornila, že dnes už může veřejně publikovat kdokoliv cokoliv. A s pomocí umělé inteligence může svůj výmysl opatřit velmi věrohodnou fotografií nebo videem.

• Když někde uvidím fotografii známého člověka, snažím se na radu kamarádů dívat na detaily — ruce, světlo nebo situaci. Někdy právě tam bývá vidět, že něco nesedí.

• To, že si někdo založí profil s názvem „Jan Novák — zprávy“, neznamená, že je to novinář. A z jednoho takového profilu rozhodně nelze vyvozovat, že novináři obecně lžou nebo manipulují. Je důležité sledovat ověřená média nebo oficiální profily lidí, které znáte — ne anonymní účty, které se snaží tvářit jako „zpravodajství“.

• A hlavně: když si nejsem jistá, že je něco pravda, raději to neposílám dál. Protože právě tak se lež šíří nejrychleji.

Když necháme lži bez odpovědi, začnou nám brzy určovat realitu.

Zdroj: Facebook/Instagram/Jitka Zelenková

5. června 2025
Lidé jí přejí ke svatbě. Nevěřte všemu na sítích, varuje Jitka Zelenková

