Vrátila bych módu a vstřícnost, říká představitelka Adélky v Babičce z roku 1940
Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá
Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...
Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili
David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...
Krainová ukázala vilu v Dominikáně. Interiér bude v exotickém stylu, prozradila
Po více než roce se Simona Krainová (52) dočkala dokončení stavby své vysněné vily v Dominikánské republice. Pochlubila se výsledkem a těší se na luxusní bydlení v tropickém prostředí. Proces byl...
Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate
Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...
S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku
Topmodelka Heidi Klumová (52) si dopřává slunečné chvíle na karibském ostrově Svatý Bartoloměj se svým manželem, muzikantem Tomem Kaulitzem (36). Během relaxačního pobytu se německá hvězda rozhodla...
Vrátila bych módu a vstřícnost, říká představitelka Adélky v Babičce z roku 1940
Ve filmu Babička z roku 1940 hrála nejmladší vnučku Adélku. Jitce Viktorínové, dříve Duškové, byly tenkrát čtyři roky. Adélku měla přitom hrát původně jiná holčička. Režisér si ale vybral Jitku,...
Britský turista s účesem na hrnec se stal přes noc celebritou. Stačilo jedno video
Podivný sestřih „na hrnec“, sluneční brýle a tlustý řetěz kolem krku udělaly z britského turisty na Ibize přes noc celebritu. Stačila náhoda. Stavebního dělníka z Newcastlu na dovolené na oblíbeném...
Bude novým Bondem přítel Dua Lipy? Zpěvačka má nazpívat píseň k bondovce
Hledání nového Jamese Bonda může být u konce. List Mail on Sunday uvádí, že britský herec Callum Turner (35), kterého sázkové kanceláře považují za hlavního favorita na převzetí role po Danielu...
Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká
Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem s cílem zabránit jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...
Rodinnou kasu drží tchyně, vtipkuje Václav Matějovský o viceguvernérce ČNB
Herec a moderátor Václav Matějovský (29) a jeho partnerka, marketingová specialistka Karolína Zamrazilová (31), mají spolu jedena půlletého syna. V rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o svém...
Odstěhoval jsem se ze společného pokoje, manžel prudil, říká Osmany Laffita
Módní návrhář Osmany Laffita (61) žije se svým mužem Guyem už 33 let. V Show Jana Krause popsal, jak jejich soužití funguje i proč svou kubánskou matku přirovnává k Jiřině Bohdalové.
Olga Lounová je dvojnásobnou maminkou. Dceru rodila během úplňku
Zpěvačka Olga Lounová (44) v neděli 4. ledna porodila druhorozenou dceru. Holčička dostala jméno Vivien, které symbolizuje život a vitalitu. Narození přichází pro zpěvačku v symbolický čas, jelikož...
Zlomený nos a další zranění. Cukrářka Mirka van Gils Slavíková ošklivě upadla
Cukrářka Mirka van Gils Slavíková nebude na začátek roku vzpomínat v nejlepším. Upadla na schodech a ošklivě se zranila. Svým sledujícím na sociálních sítích prozradila, jak na tom je.
Chodila s Ronaldem, dítě má s Cooperem. Sexy Irina Šaiková slaví 40
Často se říká, že slovanské dívky jsou nejkrásnější. Modelka ruského původu Irina Šaiková, která 6. ledna slaví čtyřicáté narozeniny, je toho důkazem. Dokázala prorazit v Evropě i Spojených státech a...
Móda z cen kritiků: sexy výstřihy a rozparky, ale také trochu bizáru
V americké Santa Monice se o víkendu udílely ceny kritiků. Známé tváře na černém koberci předvedly nejrůznější outfity, nechyběly elegantní i sexy kreace a také trochu výstřednější modely. Těch ale...
Prodej bytu 3+1 78 m2, Keplerova-Ústí nad Labem
Keplerova, Ústí nad Labem - Krásné Březno
2 180 000 Kč
Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá
Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...
Václav Neužil šel proti zákonu. Policisté mu to ale odpustili
Zatímco on točil celovečerní film s Davidem Ondříčkem, jeho manželka Lenka se synem si užívali podzimních prázdnin na ostrově Fuerteventura. Ale na hlavu rodiny mysleli i tam a Václavu Neužilovi...