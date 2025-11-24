Fakt nemám ráda cvičení, ale vím, že trochu musím, přiznává Jitka Smutná

Vánoce se blíží, při myšlence na kapra mě napadá – stihla jste si letos zarybařit?
V létě jsem chytala na Berounce, na splávek, baví mě, když je rybaření živější a něco se děje. Jak malé rybičky okusují nástrahu, splávek je pořád v pohybu, je to jako jeho tanec na vodě. Kromě toho k řece chodím už hlavně kvůli přírodě, vždy mě tam něco nového ohromí. Na jaře jsem pozorovala na jednom ostrově labuť, jak sedí na vejcích a v létě, právě když jsem se k řece vrátila, už společně plula po vodě i malá labuťátka. Je to hluboký zážitek a člověk u té vody je prostě nějak celý, ta přítomnost krásy mě doslova objímá.
Jste rybář, který ryby po ulovení pouští, nebo je konzumujete?
Ryby pouštím hned zpět po vody, někdy je ani nevytáhnu na břeh, aby byly stále ve svém prostředí a velmi šetrně je pustím. Když je to větší ryba, mám mokrou podložku, kde se o ni postarám, ošetřím ji od trhlin od ostatních ryb nebo od putování vodou a pustím. Tím tedy odpovídám i na druhou otázku. Ale ráda si dám občas třeba lososa.
Jste žena mnoha profesí a zájmů. O tom ostatně svědčí vaše aktuální novinka.
Baví mě ten pestrý život a potkávat nové lidi. I proto asi píšu ty texty a zpívám, abych je pak mohla s lidmi sdílet. Natočení desky je pro mě asi takovým celoživotním snem, zpěv byl vždy vedle herectví paralelním tvůrčím sdělením. Nyní hrajeme a tvoříme společně s klavíristkou Katkou Soukupovou, která na mé texty píše hudbu. Je to doslova propojení duší, které jsou si blízké, obohacují se svými zkušenostmi, zklidňují se a neustále se inspirují.
Katka je jedinečná skladatelka, její bohatá hudební výpověď a harmonie je hluboká, zavede vás tam, na co už ani v dnešní době nemáme moc času, k nitru své duše. Potkáte se se sebou samým, zastavíte se, zkameníte, pláčete štěstím z krásy. Dokáže se velmi rychle vcítit do druhého a být přítomná. Mé texty nacítila tak trefně, že sama mám tyto pocity, o kterých mluvím. A stává se, že mě i na koncertech prostě dostanou.
Spoluautorka vašeho „novorozeněte“, klavíristka Katka Soukupová je o generaci mladší. Jak se tento fakt projevil ve společné tvorbě?
Katka má starší duši, sama má ráda celkově životní zkušenosti a klid, kterými se, myslím, nechává inspirovat. Ale na druhou stranu já se při každém našem setkání od ní něco nového naučím. Má obrovské zkušenosti s učitelstvím. Mohu říct, že je velký psycholog, její žáci ji milují, ona jim naslouchá, má je jako své parťáky a opravdu spolu dělají muziku od srdce. A tak to má i s dospělými. Je to velká inspirující osobnost a je zvídavá jako já. A je fajn, že má ráda i starší lidi.
Došlo při tvorbě alba mezi vámi k tvůrčí inspiraci?
O tom celé album je. O inspiraci. O propojení. O setkání dvou žen, které mají něco za sebou, ale koukají před sebe a mají chuť to, co je za nimi, předat dál. V naší tvorbě je náš otisk každé z nás. Dojemné na tom je to, že jsme splynuly v jednu tvůrčí bytost. A to je na tom to vzácné a výjimečné.
Profesi herečky tedy paralelně doplňujete dráhou zpěvačky a textařky. Má autorské album i nějaké poselství? Co pro vás obě znamená?
Album nese název V proudu budem stát. Nechat se proudem unášet, nechat věci plynout, žít v lásce, laskavosti. Důležitá je i nějaká životní vášeň, nadšení pro věc, nadšení z toho, že potkáváme báječné lidi. Album je o životních příbězích, bolestech, hloubce událostí, které se nám staly, o tom, že zase přijde světlo a radost ze života. Pokud posluchače naše tvorba osloví, právě kvůli tomuto poselství, budu šťastná a vděčná. Ale to už i tak jsem.
Koncertujete po celé republice. Kdo je vaše obecenstvo zejména?
Jsou to milí zajímaví citliví lidé všech generací. Rády si po koncertech s nimi povídáme. Velmi hezké je, že chodí na koncerty i muži, kteří pozorně poslouchají. Koncerty jsou vždy velmi milým zpestřením mé profese herečky. Na cestách je pohoda, zasmějeme se a také máme obě rády architekturu, rády se kocháme. Každé město a místo je jedinečné. Jako obecenstvo. Jedna moje fanynka, která chodí na mé koncerty pravidelně, šla za Káťou a řekla jí, že bude na koncerty chodit dál hlavně kvůli ní. Byla asi nějak očarovaná.
Texty si píšete vesměs sama. Jak vznikají? Jedete městem a najednou vás napadne rým, zapíšete si ho?
Texty píšu na cestách v autě nebo v klidu u řeky. Tak, jak to přijde a co mě zasáhne, nebo co zrovna v daný moment potřebuji zaznamenat. Když někdy nemám možnost jak myšlenku zapsat, text mi zůstane v hlavě. Naštěstí jsem si ji vytrénovala a texty si dobře pamatuju. Přátelé už ví, že když koukám skrz ně a mám vykulené oči, skládám slova. Katka říká, že vypadám v tu chvíli velmi osvíceně, nebo jako když vložíte Golemovi šém.
Jak se má Marie Vránová ze seriálu Ulice?
Marie je fajn ženská. I přes ty starosti, trápení a nějaký pocit bezmoci je pořád velmi laskavá, citlivá a pečující. Ale každý prostě potřebujeme nějakou pozornost. A Marie by si jí prostě někdy od svých nejbližších zasloužila víc.
Které jsou další role, jimiž momentálně žijete ?
Právě zkoušíme novou komediální hru v Divadle Kalich. Myslím, že se diváci budou dobře bavit, já budu hrát potrhlou babičku. Jinak stále hraju ve Vršovickém divadle Mana Čapkovu Matku. Je to tak silné aktuální téma, že je potřeba neustále připomínat, že dobro je v každém z nás a že to jde i jinak. Pak mám ještě jednu hlavní roli matky v témže divadle Mana v představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Tam už se diváci zasmějí.
Jste hodně vytížená, jak vypadá takový váš den, kdy opravdu nic nemusíte?
Moc ráda si zalezu a čtu knihu, zajdu s přáteli do kavárny nebo muzea. Také miluju zahradničení a malování a být v klidu u vody nebo jinde v přírodě.
Jak se udržujete v kondici ?
Fakt nemám ráda cvičení, ale vím, že po ránu trochu musím. Důležité je pro mě si zachovat klid a být ve svém středu. Asi nejvíc dobře mi dělá se vrtat v hlíně, která mě uzemní. Vypnu myšlenky a jsem s rostlinami šťastná. Duševní rozpoložení je rozhodně nepostradatelnou součástí zdravého stylu života. Také se snažím zdravě jíst, až tedy na tu zmrzlinu, kterou si prostě musím občas dopřát.
Kdybyste mohla napsat text vystihující váš život či životní filozofii, jak by se jmenoval?
V proudu budem stát.
9. listopadu 2017