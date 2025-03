Malé role jsou nebezpečné. Ráda bych ukázala vše, co umím, říká Jitka Sedláčková

Na svém profilu na sociální síti máte uvedeno, že jste herečka, maminka, babička a žena. Když to vezmeme odzadu – co pro vás znamená být ženou? Nepřišlo mi, že ženství nějak zásadně prožíváte.

Nejsem úplně typická žena. Jsou ženy, které si své ženství užívají, ale já byla spíš vedená k tomu, že i ženy dělají těžké věci, a to mou maminkou, která neměla snadný život. Mám prsa, tak jsem žena. (směje se) Ale vážně. Že jsem žena, jsem napsala, protože jsem maminka a babička. Označením žena zdůrazňuju také to, že mám vedle sebe muže. A to báječného.

Od dětství trpím takovým strachem. Z nemoci, z injekcí, bála jsem se o maminku, bojím se diagnóz, toho, že najednou skončí to hezké.