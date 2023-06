Zavedeným hercům by lehká komedie neměla ublížit, míní Jitka Schneiderová

Jaké léto má před sebou Jitka Schneiderová?

Budu hrát divadlo a od konce srpna natáčet, budu jezdit mezi Prahou a Bratislavou.

Přišla jste se podívat na módní přehlídku, ale jak moc vy osobně dáváte módě?

Jsem tady, protože Zuzka Kubíčková je už moje kamarádka, můžu říct. Mám ji roky ráda a obdivuju, co dělá. A Boris Král je pro mě úplně nový objev, který uhranul celý malý český svět, ale je strašně šikovný.

Máte svůj osobitý styl. Myslíte si, že vás to naučil stylista Honza Pokorný, který nás před půl rokem opustil?

Jednoznačně. Honza mi otevřel oči. Svět ve světě módy, jak vnímat krásno, co se týče oblékání. Vlastně je tady každý den nějak se mnou. I takhle.

Když se oblékáte, jdete kolem toho zrcadla, než jdete ven, myslíte na něj?

Pokaždé ne, to bych kecala. Ale když jsou výjimečné události, jako je třeba tato, tak na něj myslím.

Kam se podle vás nyní posouvá český svět kinematografie?

No, moc se neposouvá, bych řekla. Zrovna je strašně těžké zafinancovat umělecký film nebo film, který má jiné téma než vztahy a nevěry, cestování do lesa, z přírody ven a lehké komedie. Je toho víc. Ale je to vnitřně pochopitelné, lidi se chtějí bavit po covidu. Já hrozně obdivuju, když někdo dělá a dostane peníze, má kolem sebe donátory, kteří zafinancují film, který má hlubší tematiku. Něco z naší historie nebo i psychologické drama. Ale je to samozřejmě obtížnější, a proto jim víc i držím palce.

Jitka Schneiderová na filmovém festivale (Karlovy Vary, 1. července 2022)

Je to pro vás tenký led, ty lehké komedie, nesklouznout k nim, aby vás potom diváci už nebrali jako herečku z divácky nenáročných „řachand“?

Já takové filmy netočím. Nebo jeden dva. Ale nějak jsem se k nim ani nedostala. Ale já to nechci hodnotit a nemyslím si, že zavedení herci, i když někdy vezmou komedii, že by jim to mohlo nějak ublížit.

Máme před sebou Karlovy Vary. Co pro vás osobně festival znamená?

Radost a léto, společenskou událost, oslavu filmu a setkání s kamarády. Jsou to výjimečné dny, vůbec pro ten náš obor. A jsem vždycky poctěna, že mě pozvou, že tam můžu jet a strávit pár dnů festivalu tím děním se vším všudy.

Český divák je lačný po kultuře, když přijde na léto. Vy herci musíte pracovat. Kdy přijde dovolená?

Přijde. Během léta, někdy přijde. (smích)

Jak to děláte, že opravdu zrajete jako víno?

Vy jste hrozně hodný. Protože jsem z Moravy jako víno. (smích) Ale děkuju za kompliment.

A když dojde na to víno, tak jaké?

Dobré!

2. července 2019