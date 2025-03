„Honorář za Samotáře jsem utratila za letenky do Londýna. Jezdila jsem tam za klukem,“ vzpomíná Schneiderová.

„Byl to hudební inženýr, producent. Začínal v tom oboru. A pak jezdil i on za mnou do Prahy, takhle jsme se navštěvovali několik let,“ prozradila herečka.

Zmíněným „klukem“ je slavný hudební producent Paul Epworth, držitel mnoha cen Grammy za písně, které tvořil se zpěvačkou Adele, včetně titulní písně bondovky Skyfall, za níž získal Zlatý globus i Oscara. Kromě Adele spolupracoval Epworth s Paulem McCartneym, skupinami Coldplay nebo U2 a dalšími hvězdami.

„Říkal mi tehdy, že se prosadí, že to dokáže. A dokázal. Má Oscara, je to významný britský producent,“ říká Schneiderová, která měla možnost být u toho, ale nechtěla se stěhovat do Londýna.

Za píseň Skyfall získali producent Paul Epworth a zpěvačka Adele Oscara.

„Já jsem zjistila, že v Londýně žít nemůžu, protože bych tam byla nejspíš nějaká slečna v květinářství, s akcentem bych hrála asi jenom východní ženy, takže jsem naznala, že jsem měla krásnej život v Praze, s kamarády v Ypsilonce. Takže jsem se s ním rozešla,“ vysvětlila herečka.

V roce 2004 se provdala za herce Davida Švehlíka. Jejich manželství vydrželo osm let a mají spolu devatenáctiletou dceru Sofii Annu Švehlíkovou. V současné době žije Schneiderová s designérem Lukášem Pitterem a už přemýšlí o důchodu.

Dům pro herecké seniory

Chce postavit bytový dům v centru Prahy pro seniory z herecké branže a pěstovat tam marihuanu.

„Je důležité, abychom na stáří nezůstali sami. Nejhorší je, když je člověk sám a nemá sociální kontakty. Ráda bych ukecala Prahu 2 a v nějaké pěkné vile, která jim patří, bych udělala ten dům,“ plánuje Schneiderová.

„Budou tam doktoři, jóga, přednášky, blízko kino, kavárna. Je to dobrý cíl, ale potřebovala bych na to peníze. Hrozně bych to chtěla vytvořit, protože je důležitý být spolu a zakouřit si občas trávu,“ míní herečka.

„To je dobrý tak jenom lehounce. Na to stáří je to důležité, uvolní to nějaké věci, lidi jsou veselí, odkloní to bolest, přestanou přemýšlet, kde je co bolí, přemýšlí, kdy si ubalí další,“ směje se Schneiderová.