Slušná a stydlivá. Přesto Jitka Molavcová okouzlila Suchého i generace diváků

Nenápadná, zasněná, stydlivá. Jitka Molavcová je příkladem, že herecká kariéra se dá udělat i bez ostrých loktů, bez podbízení a bez porušení vlastního morálního kréda. „Základem je kázeň a ohleduplnost. Jsou to možná staromódní a nenápadné pojmy, ale jsou moc důležité,“ říká žena mnoha talentů a pokračuje: „Moje cesta je opravdu různorodá. Často se mnozí diví, v jakých žánrech se to objevuji. Je to barevná mozaika skládající se z mnoha střípků, které do sebe ale zapadají.“

Sotva se vydrápala na pódium, andělským hláskem spustila drsnou hospodskou odrhovačku, kterou odposlechla v pivovaře.