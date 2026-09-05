Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nemám ráda machistické chlapy, ale ani zženštilé, říká Jitka Kocurová

Renato Salerno
Moderátorka, příležitostná herečka a 2. vicemiss ČR 1999 Jitka Kocurová (47) v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, jak se podle ní proměnila dynamika mezi muži a že by nadhled, který má po čtyřicítce, ráda měla ve dvaceti. Prozradila, do jakých dob by se nejraději vrátila.

Setkali jsme se na finále Muž roku 2026. Kdyby vyhrál někdo přesně podle vás, jaký by byl?
Byl by charismatický, usměvavý, velmi milý, občas by se dokázal zastydět a dokázal by se určitě omluvit, když by udělal nějakou chybu, ale zároveň by to byl pořád chlap.

Jitka Kocurová
Jitka Kocurová dorazila na finále Muže roku v elegantním outfitu
Jitka Kocurová dorazila na finále Muže roku v elegantním outfitu
Jitka Kocurová
39 fotografií

Jací jsou čeští muži teď, s ohledem na to, jací byli, když jste byla v Miss?
Já myslím, že jsou super. Nemůžeme být na ně úplně kritičtí. Samozřejmě, že v dnešní době je spousta různých mladistvých výkyvů, bych řekla, ale vcelku ti chlapi jsou skvělí a byli skvělí vždycky. Když se na ně budete koukat normálně, tak budou normální. Takže když na nich nebudete hledat chyby, tak prostě nebudou ty chyby. Takže já si myslím, že na ně mám stejný pohled, jako jsem měla ve dvaceti.

Nebo možná nevědí, jak přistupovat k ženám, protože ty ženy se mění. Co myslíte?
Je to pravda. Tohle je to bingo, protože si myslím, že spousta žen začíná být hodně mužská sebevědomím, nebo spíš svojí soběstačností, nebo tím, že nechtějí ukazovat, že jsou v něčem slabší a potřebují v něčem třeba pomoct, že nechtějí být úplně kytičkami, že by nechaly toho muže je dobývat. Je pravda, že chlapi mají hodně ženské energie a ženy mají zase hodně mužské energie.

Možná, že kdyby ženy trošičku ubraly a nechaly ty chlapy... ale zase je to nějaký vývoj, takže všechno asi je tak, jak má být. Já bych to moc nekritizovala, prostě to tak je. Já zase nemám ráda machistické chlapy, když se prosazují jako že jsou hodně moc velcí tvrďáci, kteří chodí jenom do posilovny, to já vůbec nemám ráda. Takový zlatý střed, který existuje, ten mám nejradši.

Na Účastníky zájezdu už se mě ptaly i moje děti, směje se Jitka Kocurová

Zaznamenala jste u sebe někdy, že abyste muže neodradila, předstírala jste, že něco neumíte, aby to udělal za vás?
(smích) Já myslím, že tohle dělají chlapi. Že nechtějí ukázat, že to umí, aby to nemuseli dělat podruhé. (smích) To je dobrá taktika. Já mám pocit, že si taky spoustu věcí umím udělat sama. Vyměnit kolo u auta, rozšroubovat žárovku, spravit elektriku, protože jsem měla bratra elektrikáře, takže umím napojit ty drátky. Je pravda, že občas, když se člověk zabrzdí a nechá to udělat svého partnera a pak ho malinko pochválí, tak to samozřejmě svůj účinek má. Ale přiznám se, že já to úplně neumím. Já jsem taková hrozně přímá. Mě, když něco štve, tak to řeknu hned a hned čekám reakci zpátky, aby se to hned vyřešilo, šup, šup, a jeli jsme dál.

Když se troufnu zeptat, v čem vidíte ty největší benefity toho, když je vám čtyřicet plus? Co to je?
Možná ten nadhled. Člověk ve dvaceti je moc kritický a striktní na všechny strany a vlastně tím, že stárnete, už na spoustu věcí jste takový obroušenější a už tak nesoudíte. Beru to podle sebe. Snažím se pochopit i toho druhého, což jsem se snažila pochopit, i když jsem byla mladá, ale asi jsem se víc zajímala o sebe. Teď už se spíš zajímám o to, jaké ty vztahy jsou, i s dětmi, i s rodinou a snažím se nějakým způsobem přemýšlet o tom, jak to cítí ten druhý. Takže si myslím, že určitě to přináší to, že nejste tak strašně moc ostrý. Mladí lidi jsou hodně ostří, přímí a v něčem až moc tvrdí.

Účastníci zájezdu - Ondrej Kovaľ a Jitka Kocurová (2006)

Zvládnete díky tomu lépe i životní propasti?
Myslím si, že jo. Ten rozum, který už má člověk v těch čtyřiceti nebo padesáti, bych chtěla mít ve dvaceti. (smích) Spoustu věcí, které jsem ve dvaceti měla na talíři, jsem nedokázala využít a uchytit za ten správný konec. Nedávala jsem tomu tolik, co bych dala teď, a kdybych ty zkušenosti a ten rozum měla, tak bych, myslím, že bych to udělala asi trošičku líp, nebo aspoň trošku jinak.

Ale čas byste nevracela, nebo ano?
Čas bych nevracela. No, vracela. Já bych se vrátila nejradši, kdybych byla bez dětí, tak do pětadvaceti. To mně bylo krásně! To jsem natáčela Účastníky zájezdu a měla jsem takovou fakt slávu okolo sebe, to mě bavilo strašně moc.

Pak bych se vrátila, když mým dětem byly tak tři roky. Ony byly boží, úplně to jsou pusinky a teď už si hodně uvědomuju, že mi utíkají. Ale užívám si to, protože Barušce je pořád třináct, jedeme krasobruslení a má úspěchy. Tomík má úspěchy v golfu. Takže já si užívám to, jak oni prosperují, jaké mají úspěchy. Nicméně kamarádka mi říká, že si nejvíc budu užívat, až budou ještě větší, že já zase budu svobodná. Tak nevím, kam to u mě dospěje. Ale jo, asi bych i vrátila něco. Já jsem měla hezký život. Nebo mám furt. Doufám, že to tak bude nadále.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Herec Jiří Ployhar vyrazil s o 28 let mladší partnerkou na dovolenou na Korfu

Herec Jiří Ployhar si užívá dovolenou na Korfu se svou partnerkou Laurou....

Jiří Ployhar (50) si užíval dovolenou po boku své partnerky Laury (22). Herec se pochlubil romantickými snímky z řeckého Korfu, na nichž dvojice pózuje v plavkách. Od jejich seznámení uplynul už...

Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“

„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná otec....

Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích fotografie osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on...

Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě

Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v...

Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

Narozeninová prsa. Sydney Sweeney pózuje v reklamě nahoře bez i v tangách

Americká herečka Sydney Sweeney v reklamě na kolekci Birthday Boobs své značky...

Sydney Sweeney oslavuje blížící se devětadvacáté narozeniny po svém. Herečka zveřejnila odvážnou reklamní kampaň na kolekci Birthday Boobs vlastní značky spodního prádla Syrn, v níž střídá několik...

Nemám ráda machistické chlapy, ale ani zženštilé, říká Jitka Kocurová

Jitka Kocurová

Moderátorka, příležitostná herečka a 2. vicemiss ČR 1999 Jitka Kocurová (47) v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, jak se podle ní proměnila dynamika mezi muži a že by nadhled, který má po čtyřicítce,...

5. září 2026

Zásnuby po roce, svatba do dvou měsíců. Chtěli jsme se vzít hned, říká Nosková

Michaela Nosková s maželem

Ombudsmanka Ministerstva práce a sociálních věcí a zpěvačka Michaela Nosková (43) zažila ve vztahu psychické i fyzické týrání, přesto nepřestala věřit v lásku. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila,...

5. září 2026

Tvůrci seriálu Harry Potter prozradili, kdo bude Voldemort i Dobby

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

Společnost HBO už natáčí druhou řadu seriálu Harry Potter a oznámila další herce, kteří se objeví v Tajemné komnatě. Novou Ginny Weasleyovou po přeobsazení bude Bonnie Hillová, skřítka Dobbyho si...

4. září 2026  20:35

Třicet let spolu. Netušila jsem, jaká jízda to bude, říká Třeštíková o tvorbě s Basikovou

Premium
Bára Basiková a Helena Třeštíková. Tři velké lásky, tři svatby, tři...

Bára Basiková - Tři velké lásky, tři svatby, tři zklamání, tři rozvody, tři děti, z toho jedno v šestačtyřiceti letech. Když se úspěšná dokumentaristka Helena Třeštíková rozhodla točit třicet let...

4. září 2026

Yasmin Le Bonová popírá čas. Na dovolené s manželem zazářila v bikinách

Yasmin Le Bonová s manželem Simonem na Sardinii (srpen 2026)

Bývalá topmodelka Yasmin Le Bonová (61) vyrazila se svým manželem, frontmanem skupiny Duran Duran Simonem Le Bonem (67) na dovolenou na Sardinii. O Le Bonové se už léta mluví jako o člověku, který...

4. září 2026  13:27

Přítel Jennifer Anistonové poprvé otevřeně promluvil o jejich vztahu

Jennifer Anistonová a Jim Curtis (5. března 2026)

Jennifer Anistonová (57) si pečlivě stráží své soukromí. O to vzácnější je rozhovor jejího přítele Jima Curtise (50), ve kterém se mimo jiné rozpovídal o jejích vztahu. Hypnoterapeut herečku popsal...

4. září 2026  11:51

Lidé si myslí, že jím jen salát. Baldwinová promluvila o své dietě i cvičení

Hilaria Baldwinová (prosinec 2025)

Sedminásobná matka Hilaria Baldwinová (42) promluvila o svém jídelníčku a pravidelném cvičení. Kromě domácího posilování, s nímž radí svým fanynkám, nedá manželka herce Aleka Baldwina (68) dopustit...

4. září 2026

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

4. září 2026  8:16

Řveme na sebe, házíme věcmi, hádáme se, popisuje manželství Radana Labajová

Radana Labajová (2025)

Kdo by to čekal! Radana Labajová, která je už jedenadvacet let pod čepcem, přiznává, že v manželském svazku zdaleka neprožívá jenom idylku. „Dokážeme spolu několik dní nemluvit, řvát na sebe, hádat...

4. září 2026

Napůl Češka a napůl Japonka. Miss Sophia Maria Osako přepíná mezi světy

Sophia Maria Osako

Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako (22) se stala českou Miss Universe. Rozhodně ale nechce zůstat jen u modelingu. Studuje historii umění a filozofii, skládá hudbu, píše vlastní texty a chystá...

4. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Výběr životního partnera hraje v úspěchu obrovskou roli, říká investorka z Jámy lvové

Premium
Radka Viktorie Dohnalová

Radka Viktorie Dohnalová je velmi úspěšnou podnikatelkou, ale zároveň zvládá starost o čtyři děti. Jeden ze synů má navíc autismus. Klape jí to díky nadhledu i výběru skvělého partnera, který je jí...

3. září 2026

Jsem v přechodu, zhubla jsem a živím se obličejem, vysvětluje plastiky Bendová

Alice Bendová vyděsila fanoušky obličejem s podlitinami. (2. září 2026)

Alice Bendová vyděsila své fanoušky na sociálních sítích. Ukázala video, na kterém má obvázanou hlavu, oteklý obličej s nehybnou levou stranou a podlitiny. Také mluvení jí dělá problémy. Co se jí...

3. září 2026  12:11,  aktualizováno  18:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.