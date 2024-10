Jsem největší sufražetka, ale správné chování k ženě mě neuráží, říká Ježková

Navštěvovala jste taneční?

Navštěvovala. Se svým spolužákem a velkým kamarádem Filipem Rajmontem. Bylo to ve druhém ročníku na konzervatoři a věděli jsme, že ve třeťáku budeme mít společenské tance jako předmět. Tudíž jsme kurzům tolik nedali. Občas jsme se tam objevili, něco naučili. A protože jsme byli možná i trochu šikovní, tak to, co bylo třeba umět na prodlouženou a předvést před maminkami, jsme uměli. Takže ano, chodili jsme do tanečních, ale taky dost často za taneční. (směje se)

Štěstí? Mám za to, že jsem kvůli tomu později přišla o hodně filmových rolí. Práce na Novácích ale nijak nelituji.