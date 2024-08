Chlap potřebuje vědět, co dělá špatně, říká Jitka Ježková

„Monika je mi opravdu hodně sympatická, naprosto jsem jí rozuměla. Je to hrozně fajn ženská, někdo, s kým bych vážně chtěla být kamarádka. Takhle jsem ji vnímala a chtěla zahrát, tak snad se mi to povedlo,“ říká herečka.

Se Sašou Rašilovem, který hraje jejího manžela Oldřicha, se nesetkala před kamerou poprvé. „Kdysi jsme spolu natočili pohádku Jak chutná láska. Já hrála princeznu, která hrozně chtěla být hubená a on cvalíka, do kterého jsem se posléze zamilovala. Konec byl klasický: pusinka, láska, svatba. Ale na té jsme už byli štíhlí oba, protože Saša byl vězněn v hladomorně a tam zhubl,“ směje se Ježková.

Saša Rašilov v seriálu Taneční (2024)

„Byla to pohádka, kterou jsme točili převážně v exteriérech. Moc peněz na ni nebylo, ale podle mě dopadla dobře. Každý rok ji opakují a přijde mi docela roztomilá. To víte, princezna s křivými zuby a velkým nosem…,“ komentuje zbytečně sebekriticky svou vizáž.

V seriálu Taneční však její soužití s Rašilovem tak hladký průběh mít nebude. „Celé je to o tom, že se spolu začneme hádat, protože najednou si jako Monika uvědomím, že si taky můžu říct svoje. Sama bych to nikdy nenechala dojít tak daleko, proto v duchu trošku držím s Oldou. Říkám si, když se někomu dvacet let nedá najevo, že něco dělá špatně, tak jak to má najednou vědět?,“ vysvětluje herečka.

Jitka Ježková v seriálu Taneční (2024)

Protože Ježková s Rašilovem ztvárňují učitele společenského tance, museli se podrobit před natáčením speciální přípravě. „Trénovala nás Tereza Prucková, jedna z tanečnic StarDance. Tančíme tam se Sašou cha chu, nějakou latinu, ale nejsme na parketě nepřetržitě. To už spíš naše filmová dcera Anička (Anna Fučíková),“ říká.

I Jitka chodila do tanečních, i když se svým spolužákem Filipem Rajmontem spíš za taneční. „Ale pak jsme měli hodiny tance na konzervatoři, tak jsem se něco přece jenom naučila. Taneční je československý fenomén, nikde ve světě kurzy společenského tance pro patnáctileté nejsou. A poslední dobou se do nich čím dál víc hlásí i dospělí. Přijde mi krásné, že mají důvod pěkně se obléknout, hezky se k sobě chovat a tančit tělo na tělo. Je to úplně jiná forma blízkosti, s úctou a noblesou. Protože ono je to propojené. To, jak vypadáte, vás nutí nějak se chovat – a jak se chováte, to vás vede k tomu, jinak přemýšlet. I tohle může společnost kultivovat,“ říká herečka.

Jitka Ježková je už řadu let vdaná. V listopadu oslaví se svým manželem Milanem Heidlerem, který vlastní cateringovou společnost, už pětadvacáté výročí od první pusy. A ta prý proběhla na čtvrtém rande. „Vím přesně, kde to bylo. V Jazzrock Cafe v Plzni. Seznámila nás sestřenice se svým klukem. Zamilovali jsme se do sebe a vydrželo nám to. Možná je to tím, že jsme jeden druhému nebránili v tom, co ho těší. Ale to neznamená, že jsme neměli problémy. Návod na dokonalý vztah neexistuje. Je to něco mezi nebem a zemí. Ale měli jsme velké štěstí, že jsme se potkali,“ je přesvědčená.

Vychovávají spolu patnáctiletou dceru, která studuje česko-anglické gymnázium. Ráda peče, proto je o prázdninách na brigádě u tatínka ve výrobně cukrovinek. „Ze všeho nejvíc by – tedy momentálně – chtěla být školní psycholožkou, ale k tomu mít svoji cukrárnu,“ říká Jitka Ježková.