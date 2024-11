Čtvrtstoletí s manželem. Štěstí, že jsme se potkali, říká Jitka Ježková

Shledáváme se na křtu kalendáře moderátora Aleše Cibulky. Fascinují vás dodnes svým způsobem prvorepublikové hvězdy, které Aleš tolik miluje?

Neřekla bych úplně, že fascinují, ale je fakt, že mě provázely celé dětství. A znám krásné historky, že se mohlo točit až od určité hodiny a nejdříve se vždy natočily detaily hlavní hvězdy, dokud byla ještě pěkná a tak. Dneska už to natáčení je samozřejmě jiné. Dokonce prý často měli herci na natáčení vlastní oblečení, vlastní kostýmy. Jako zas taková sranda a takovej high life, jak si představujeme, to asi nebylo.

Vadí vám v dnešní době při natáčení přílišné detaily v rozlišení 4K?

Strašně! Tak to vám tedy řeknu. Ještě před pár lety nebyla na kamerách spousta té pravdy vidět. Teď udělají opravdu detail. Když si s někým v reálu povídáte a jste u sebe blízko, tak to tolik nevnímáte, ale když to pak vidíte na velkém plátně v kině nebo na velké obrazovce, tam vidíte opravdu všechno. Já se na sebe koukám a vidím tam všechny ty vrásky, se kterými odmítám něco dělat, protože chci tím obličejem hrát. To víte, že mě to mrzí, ale je to život, no. Jsou tam. Ještě, aby ne v mém věku (smích). Kdyby se tedy filmaři vrátili k menšímu rozlišení, tak by mi to určitě nevadilo. Ale nedělám z toho vědu.

Jitka Ježková v seriálu Taneční s Danou Batulkovou, která hraje její matku.

Můžete to zkusit jako Marlene Dietrichová ve třicátých letech, pomazat objektiv vazelínou.

Vidíte, o tom jsem neslyšela. Já myslela, že mi řeknete, můžete zkusit jako Marlene v sedmdesáti říct „tak já končím, už mě nikdy neuvidíte“. Nebo jako Oldřich Nový – „budete se mnou mluvit pouze přes záclonu.“ Myslím si, že práce nás herců je ukazovat život. Většina lidí myslím stárne přirozeně a bylo by fajn, kdyby viděli v té televizi sebe nebo své pomyslné odrazy. Dokud to takhle bude a dokud ten život půjde takhle přirozeně, tak i když my herci budeme stárnout, tak to snad nebude tolik vadit. Já se s tím smířím. Asi jsem pořád víc normální ženská, než herečka. Uvidíme.

Když jste přicházela sem na křest, moc hezky jste se vítala s Alešem Cibulkou i s jeho partnerem Michalem Jagelkou. Jsou to jedni z těch opravdových přátel, které je v tom českém showbyznysu těžké najít?

Já nevím. Já totiž nevím, co je český showbiz. Mám prostě přátele a spousta z nich je z branže, protože ve čtrnácti jsem začala studovat konzervatoř. S Míšou Jagelkou jsem byla ve třídě a ještě předtím jsme spolu chodili do dramatického kroužku. S Alešem začali myslím žít rok po tom, co jsem já začala žít se svým mužem. Takže my jsme ještě takhle kamarádi jako čtyř-kamarádi už vlastně čtvrt století. Jsou to praví přátelé, kteří jsou velmi vytížení. To my ale taky, abych to na neházela jen na ně. Na jejich roubenku máme pozvání už několik let a nějak se nám to zatím nepodařilo. Ale máme se moc rádi. Já na ně nedám dopustit.

Jste vděčná za svůj dlouholetý vztah s partnerem?

Myslím, že jsme měli štěstí, že jsme se potkali. Není to o tom, že bychom na vztah měli nějaký mustr, nebo že by na to něco takového existovalo. Měli jsme štěstí a máme se dostatečně rádi na to, abychom spolu byli. Na konci listopadu to bude pětadvacet let.

V dabingu propůjčujete pravidelně hlas britské herečce Kate Winsletové. Co je podle vás na ní tolik okouzlujícího?

Je to strašně dobrá herečka. Tím, jak jsem ji namlouvala v tolika filmech, taky vidím, že je to taky jenom člověk, jen herečka. Máme určité postupy. Ona jich má ale opravdu velký rozsah. A je tak dobrá a tak slavná, že si může vybírat. Už jí chodí jen skvělé pracovní nabídky a ona si z nich ještě může vyzobnout. To je krásné.

Kdyby došlo na osobní shledání, co byste měla potřebu jí říci?

Třeba jí teď budu křivdit a třeba jí to někdo jen vetkl do úst a není pravda, ale četla jsem, že před pár lety v jednom z rozhovorů řekla, že lituje toho, že pracovala s Woodym Allenem a Romanem Polanskim. Myslela jsem, že zrovna ona nebude z těch, kteří se budou chtít distancovat od někoho, kdo má zrovna problémy. Že není ten typ. Víc už k tomu neřeknu. Jsem přesvědčena o tom, že by mi řekla, že to tak vůbec nemyslela. Bůhví, jak to bylo.

Diváci vás momentálně mohou sledovat v seriálu televize Nova s názvem Taneční.

Natáčení už máme za sebou. Točili jsme před rokem. Baví mě to. Když se na to dívám, tak vidím, že co jsem četla ve scénáři, sedí s mými představami v televizi. Mám z toho radost a moc bych si přála, aby se to takhle stejně líbilo divákům.

Co dalšího vás v současné době baví?

Teď jsem byla dvakrát v Římě. V říjnu s mámou, to jsme si daly víc antiky. A teď ještě s dcerou a s manželem. Jsem ještě teď plná toho věčného města.

Hodně pizzy a hodně drinků z bylinného likéru s proseccem...

Ale samozřejmě! Drinky také byly! Ale abych to uvedla na pravou míru, už od včerejška znovu zkouším. Máme před sebou premiéru hry Seznamka, kde partneřím s Marikou Procházkovou, Honzou Šťastným, Evou Čížkovskou a Bárou Šťastnou. Budeme to hrát v Divadle U Hasičů a různě po celé republice. Tím teď žiju nejvíc.