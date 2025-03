Dabing je jediná část profese, kde se cítím naprosto jistě, říká Jitka Ježková

Mezi její nejznámější dabingové role patří postava Rose (Kate Winsletová) z kasovního trháku Titanic. Slávou a zvučnými jmény svých dabingových protějšků se ale Jitka Ježková nikdy nenechala rozhodit. „Pro mě není až tak důležité, že mám dabovat třeba Kate Winsletovou, musím se dívat hlavně na to, jak hraje tu konkrétní roli,“ popsala svůj poctivý přístup k naplňování mluvené role pro Novinky.cz.

Na vrcholu své dabingové kariéry propůjčila Jitka Ježková svůj hlas i dalším zahraničním hvězdám jako jsou Rachel McAdamsová, Anne Hathawayová, Amanda Seyfriedová, Alexandra Daddario, někdy i Gwyneth Paltrowová, Salma Hayeková nebo Milla Jovovichová. „Měla jsem štěstí na výborné herečky. Byla do mě vkládána důvěra. Je fakt, že dabing je jediná část mé profese, kde se cítím naprosto jistě,“ pochvalovala si v rozhovoru pro Denik.cz.

Potřebuje svobodu

Jako filmovou herečku mají Jitku Ježkovou mnozí dodnes spojenou s rolí Jarušky v klasické komedii Báječná léta pod psa. „Je to můj nejlepší film. Akorát je škoda, že jsem ho natočila už v sedmnácti,“ svěřila se. Nezapomenutelnost této role svědčí o tom, že se už v sedmnácti mohla dokonale spolehnout na své instinkty.

Většina českých hereckých hvězd má za sebou studium na pražské nebo brněnské divadelní fakultě, Jitka se však po absolvování konzervatoře rozhodla pokračovat na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Rozhodně jsem si po konzervatoři neřekla: Tak, a teď jsem herečka! a nečekala, že mi svět padne k nohám. Naopak, zajímala mě spousta věcí a chtěla jsem se o nich víc dozvědět. A obor teorie kultury splňoval moji představu, mohla jsem nakouknout pod pokličku mnoha společenských věd a naučila jsem se, co stojí za přečtení a jak o světě přemýšlet,“ ozřejmila své rozhodnutí v rozhovoru pro iGlanc.cz.

Kate Winsletová a Leonardo DiCaprio ve filmu Titanic (1997)

Herečku v cestě k úspěchu nikterak nezbrzdilo ani další z jejích netradičních rozhodnutí vyhýbat se divadelnímu angažmá. „V těch velkých divadlech musí herec v angažmá sloužit. Možná je to ode mne pýcha, ale nechce se mi. Pak bych musela hrát v něčem, co mě nebaví, nebo roli, kterou bych nechtěla hrát. Člověk to potom bere příliš jako práci a já mám divadlo pořád jako radost, i když už jsem se jím začala v podstatě spoluživit,“ prozradila.

Divadelní práci se začala intenzivněji věnovat po roce 2014, do té doby byl její hlavní doménou dabing. „V roce 2014 došlo v dabingu ke krizi a já jsem patřila k těm, kteří nesouhlasili s podmínkami, jaké do té doby panovaly. Herecká asociace najala agenturu, která nás zastupovala tak, jak jsme si představovali, ale většina studií to neakceptovala. Kdo o mne opravdu stojí, tak se se mnou dohodne,“ dodala.

Do roku 2014 byla v dabingovém studiu téměř denně, dnes dabuje zhruba jednou za dva měsíce. Hlas ji však živí tak jako tak, pravidelně namlouvá reklamy a radost jí dělá zejména nahrávání audioknih.