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Už se nenechám zmanipulovat. To mám za sebou, říká Jitka Čvančarová

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Jitka Čvančarová (48) je známá především jako herečka a už dvacet let se také věnuje charitativní činnosti. Nyní se ale rozhodla prorazit i jako zpěvačka a plánuje album i turné. O svých plánech se rozpovídala v Show Jana Krause a promluvila také o své údajné dominanci ve vztazích a svých obsesích.
Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová v Show Jana Krause (říjen 2026)
Někomu to může připadat divné, ale dvojice má spolu hodně pohodový vztah.
Rodiče chtěli mít z Jitky Čvančarové architektku a nahnali ji na stavařinu.
Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová v Show Jana Krause (říjen 2026)
49 fotografií

„Je to můj návrat k počátkům. Já jsem chtěla jako malá tvořit v hudbě a chtěla jsem jít na konzervatoř,“ prozradila Čvančarová. Nakonec šla na Střední stavební školu a z toho jí prý zůstala záliba v pravých úhlech. Je to její lehká obsese. Těžší má s mytím rukou.

„Jsem obsedantní na mytí rukou. Jsem schopná si všímat i jak si lidé myjí ruce třeba v restauraci, kdo si ještě dotírá, kdo si je nemyl. Nechávám ty lidi být, ale oči mi tam sklouznou,“ přiznala Čvančarová.

Na své děti je v tomto přísná a mnohým se může zdát, že je rázná i v partnerském vztahu. „Muži občas říkali, že se mě bojí. Já vůbec nevím čeho,“ říká herečka.

Svět za kamerou je svobodnější a pro mě šťastnější, říká Jitka Čvančarová

Přiznává ovšem, že ve svých postojích zůstává vždy pevná. „Nenechám se už zmanipulovat. To už mám za sebou. Už jsem velká holka.“

Pomáhá jí to i v práci pro charitativní organizace Debra a UNICEF. „Já bych nevydržela dělat dvacet let v neziskovém sektoru, kdybych nebyla pevná. Charita se dá dělat jen srdcově, neziskově a neovlivnitelně,“ míní herečka, která se nyní hodlá vrhnout na pěveckou dráhu.

Obal singlu Přítelkyně noc

Na začátku února vydá svou první desku a pak ji přiveze i do českých měst v rámci turné. „Dřív jsem necítila, že je správný moment, aby ta hudba obsahovala to, co si představuji, že by mohla obsahovat. Nechtěla jsem být jen interpret, takže všechny skladby jsou původní, nové, na tělo,“ vysvětlila Čvančarová, proč přichází s deskou až po tolika letech v českém showbyznysu.

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