Setkali jsme se při předání šeku pro nadační fond spisovatelky Báry Nesvadbové s názvem Be Charity. Dýchne na vás pokaždé ten kouzelný okamžik, kdy můžete někomu, alespoň coby zprostředkovatel, pomoci k lepší budoucnosti?

Tam jsou krásné pocity, když vidíte, že někomu to pomůže natolik, že mu opravdu změníte život a ten člověk to chce. To je první připomínka a podmínka – že ten člověk potřebuje pomoc a chce ji. Tady se nebavíme o nějaké nebo nezdravé nevyžádané pomoci. Tady to jsou všechny věci, bez kterých se ti lidé opravdu nepohnou dál. Tatínek malé Terezky, která potřebuje pomoc, plakal dojetím. Ještě pořád pláče. To jsou krásné momenty, kdy vidíte tu vděčnost a pokoru. Je to autentický moment žití.

Jste na sebe opatrná, abyste mohla fungovat na sto procent, byla zdravá a bdíte stejně tak i nad svými milovanými blízkými?

Snažím se žít v souladu sama se sebou. Nevím, jak bych vám lépe měla odpovědět. Člověk samozřejmě musí začínat sám u sebe a starat se o sebe. Ve smyslu starat se hlavně o duši. Když je duše zdravá a šťastná, tak myslím, že je šťastné a zdravé i tělo.

Povedlo se vám postupně dojít tím svým duševním rozvojem k tomu, abyste potlačovala černé myšlenky a scénáře, takzvaný overthinking? Jakékoliv myšlence dáváte energii, tak roste. Takže tomu, na co myslíte, tomu, čemu dáváte energii, tak to roste.

Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová chová ovce a berany. Jsou to prý však její zvířecí přátelé a nejsou určeni k jídlu. „Beran se jmenuje Hagrid,“ prozradila s tím, že i další členové zvířecí rodiny v její domácnosti mají jména po různých postavách ze ságy o Harrym Potterovi. Kocour tak dostal jméno Ron Weasley. „Občas k nám zabloudí i srnky nebo jeleni z lesa,“ dodává Jitka nadšeně.

Máte raději kriminálky nebo humorné komedie?

Mám ráda tvorbu, která má hloubku. Nerada se brodím po kotníky v nějaké břečce, myslím tím v tvorbě. (smích) I to se někdy může stát, že člověk udělá chybu a snaží se to udělat, jak nejlíp může. Ono se něco třeba nepovede, to se taky stane. Ale jde o to se umět pořád nějak kriticky dívat a používat kritické myšlení, mít pochybnosti. Myslím, že v tom je ta pokora. Někam se sunout dál a udělat to příště třeba líp.

Diváci jsou na vás zvyklí jako na multižánrovou umělkyni. Kde nejvíce využijete ten potenciál – v roli, kde se i zpívá?

V lidství. Já se snažím žít svůj život poctivě, den za dnem, autenticky. Jít po ulici, po lese, kdekoliv v radosti v tom přítomném okamžiku. Nikomu nic nedlužit, s nikým nemít ošklivé vztahy, to je ten největší životní okamžik. Pořád cítit ještě to lidství v sobě, spojovat se vciťováním se do druhých.

Máte tu svoji hezkou bublinu, duševně komfortní. Je to potom složité, když ji chtějí lidé zvenku propíchnout a způsobit určitý disbalanc? Třeba bulvární média?

Když sám sebe cítíte a máte zdravou sebeúctu, tak vám to nikdo nemůže nabourat. Určitě se někdy stane, že vás někdo rozkymácí, ale od toho si má člověk pořád být vědom svých věcí, aby vám to nikdo nenarušil. Musí se používat správné výrazy, aby to bylo pochopitelné. A vystupovat občas z komfortu je taky zdravé, abyste si zkusil, jak jste opravdu sám se sebou v cajku. (smích)