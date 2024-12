Svět za kamerou je svobodnější a pro mě šťastnější, říká Jitka Čvančarová

V klipu Slyším tvoje kroky se skupina Chinaski proměnila v neandrtálce a herečka Jitka Čvančarová v režisérku. „Svět za kamerou je jiný. Je pro mě mnohem svobodnější, asi šťastnější, protože ačkoliv je to obrovská zodpovědnost, tak to závisí jenom na tom, jestli uděláte chybu, nebo ne a můžete si to vyčítat jen sám sobě,“ říká Čvančarová.

„Svoboda je pro mě nesmírně důležitá, takže mě ten svět za kamerou naplňuje,“ dodává.

Zatím netuší, jestli tímto směrem povede svou další kariéru. „Uvidím. Jestli to mám dělat, tak to přinese život. Jestli to nemám dělat, tak to nepřinese,“ nechává herečka toto rozhodnutí osudu. I když sama by to osudem nenazývala.

„Nevím, jestli to nazvat úplně takhle, ale jsou věci, které jsou těžko myslí pojmenovatelné, zařaditelné, zapsatelné do tabulek a myslím si, že je někdy důležité dát tomu důvěru. Takové to „děj se vůle tvá“ a jenom poctivě tady nějak jít svou cestou, jak nejlíp člověk umí,“ říká herečka.