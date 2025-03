Lichotky od partnera příliš nedostávám, prozradila Jitka Boho

Jak moc preventivně věnujete skincare, abyste nemusela k doktorům se svou pletí?

Každý den takových třicet minut se opravdu snažím pleti věnovat. Minimálně čištěním, masírováním, obličejovou jógou. Ale opravdu je to pouze v domácím prostředí.

Jste ráda, že pořád zůstáváte přirozená a svá?

Jsem na to pyšná, že jsem nepodlehla a doufám, že mi to vydrží. Ale zatím jsem sama za sebou spokojená, co se týče pleti a vrásek a myslím, že to k mému věku patří. Jsem zatím mladá, vrásky jsou spíše mimické a pak mám výraznější nosoretky. Ale ty jsou od smíchu. Vrásky na obličej patří a jsou hezké.

Od koho nejvíce pomohou lichotky? Co se sebevědomí týče.

Na prvním místě určitě od partnera, což se přiznám, příliš nedostávám. (smích) To mi trošku chybí. Mnohem víc si to vážím od žen, ale tam buďme opatrní. Ne všechny jsou upřímné. Ženy dokážou být lstivé. Samozřejmě od blízkých je to nejupřímnější. Takže rodina, maminka, která mi vždycky říká pravdu. Ta mi řekne, i když mi to nesluší. Sice se urazím na chvilku, ale potom si říkám, že má asi pravdu, půjdu se převlíct.

Lichotíte svému partnerovi vy sama?

No, teď jsi na to kápl. (smích) Úplně ne, protože on je dost svérázný, co se týče módy, tam hodně narážíme a já se mu snažím pomoct. Snažím se mu říct: Ale to si neber! Vezmi si toto. Ale když vás desetkrát pošle do háje, tak už se vám prostě po jedenácté nechce říkat: Ježíš, vem si tady to. Už jsem to nechala na něm a mrzí mě to, protože většinou chlap je vizitkou ženy. Nebo mám za to, že to tak je. Ale už jsem rezignovala a vzdala to.

Takže asi v každém vztahu občas dojde na slova: Proboha, převlíkni se!?

Přesně. Ale dřív to bylo častější. Nebo když má nějakou akci, tak se mu snažím pomoct, ale vidím, že ho to vyloženě nebaví a štve ho to hodně. Takže už potom si říkáme, že to nemá smysl.

Česká Miss 2010 Jitka Boho (tenkrát Válková)

Vyřádí se potom maminka na svém dítěti, co se módy týče?

V tom jsem taky umírněná, přece jenom děti si hned všechno ušpiní a tak úplně nehrotím módu. Jsem ráda, když se dítě může hezky obléct, ale hlavně aby se cítilo pohodlně. A spíš dávám přednost věcem z druhé ruky, second handům. Zrovna u dětí je to super, protože tam je tak rychlá spotřeba věcí, že je škoda kupovat nějaké značkové. Nepotrpím si na to.

Jste extrémní na úklid a na čistotu tak, že musí být nonstop vypráno? Nebo ve skutečnosti alespoň jeden koš prádla je ve vaší domácnosti plný jen dětských věcí?

Kde na to chodíš, na ty otázky? (smích) Samozřejmě, já jsem závislák na uklízení. U mě nenajdete koš s prádlem, ani plný špinavého prádla, ani na vyžehlení. Co je na věšáku, hned žehlím a uklízím do skříní. Maximálně u mě najdete věšák s prádlem, ale ten mám v jiné místnosti, kam chodím opravdu jenom za prádlem. Je tam navíc místnost na žehlení. Takže mám čisto doma.

Máte v domácnosti pejsky? Nebo byste je nepřežila?

V domě? Máme pejsky, občas k nám s návštěvou zavítají. Nevadí mi, když jsou čistí, mají čisté tlapičky. Občas tam máme kočičku. Ona žije napůl venku, napůl u nás. Tu tam pouštíme, ale hned to jdu čistit, protože je hodně chlupatá. Ale nechtěla bych zvířátka. Ne z důvodu úklidu, ale spíš jde o péči a čas. Nechtěla bych, aby byli doma sami, když jsme oba časově vytížení.